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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منهم أبو الهول.. مليارديرات من أصول عربية جمعوا ثرواتهم بقطاع الاستثمار بأمريكا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمة لمهاجرين عرب حققوا الثراء من قطاع التمويل والاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المجلة إن الثروة المجمعة للمواطنين الأمريكيين المولودين في الخارج تبلغ في تصنيف هذا العام 711 مليار دولار، وهو ما يمثل 15%من إجمالي ثروة المليارديرات في الولايات المتحدة.

وجاء على رأس القائمة، فايز ساروفيم المشهور بلقب "أبو الهول"، وهو ابن مزارع قطن ثري، وغادر إلى الولايات المتحدة في 1946، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال قبل إطلاق شركته لإدارة الأموال "فايز ساروفيم" في 1958.

كان ساروفيم من أوائل المستثمرين في شركة خطوط أنابيب الطاقة "كيندر مورجان" وهو عضو في مجلس إدارة معهد أبحاث وعلاج السرطان Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

حافظ ساروفيم على وجوده في قائمة فوربس السنوية للأثرياء منذ عام 2018، ولم تتغير قيمة عما كانت عليه العام الماضي، حيث بلغت 1.5 مليار دولار.

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وفي القائمة أيضًا، المغربي مارك لاسري الذي تبلغ ثروته 1.8 مليار دولار، وهو والشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آفنيو كابيتل مانجمنت" وهي شركة استثمارية تدير أصولاً تقدر بنحو 10 مليارات دولار، تأسست عام 1995 مع أخته سونيا.

كذلك اشترى ملياردير صندوق التحوط حصة في فريق كرة السلة "ميلواكي باكس" من الدوري الأمريكي للمحترفين، جنبًا إلى جنب مع زملائه من أباطرة المال ويسلي إيدنز وجيمي دينان.

وفي سبتمبر الماضي، استقال لاسري من منصب رئيس مجلس إدارة "أوزي ميديا" لكنه ظل مستثمرًا في الشركة، قائلاً إنه يفتقر إلى الخبرة في مجالات "إدارة الأزمات والتحقيقات" لمواصلة قيادة شركة الوسائط الرقمية.

وشملت القائمة كذلك، الأردني رمزي مسلم، الذي تبلغ ثروته 4 مليارات دولار، والذي انضم إلى قائمة الأثرياء السنوية لأول مرة، وكذلك كان وافدًا جديدًا في قائمة فوربس 400 لعام 2021 في نسختها الـ 40، والتي شهدت زيادة الثروة الجماعية لأغنى أثرياء الولايات المتحدة 40% لتصل إلى 4.5 تريليون دولار.

تولى مسلم منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأسهم الخاصة "فيرتس كابيتال" في أعقاب وفاة مؤسسها، روبرت ماكيون، في 2012، ومنذ ذلك الوقت عمل المهاجر الأردني على تنمية أصول الشركة الخاضعة للإدارة من ملياري دولار إلى 39.5 مليار دولار. عمل مسلم سابقًا في جي بي مورجان وشركتين أخريين من شركات الأسهم الخاصة.

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