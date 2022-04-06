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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في المرتبة الأولى.. إيلون ماسك يتربع على قمة أثرياء العالم

صدى البلد

احتل رجل الأعمال "إيلون ماسك" المرتبة الأولى كأغنى رجل في العالم ، متجاوزًا مؤسس أمازون "جيف بيزو"، وفقًا لقائمة فوربس للأثرياء المليارديرات.

كانت قيمة ثروة ماسك ضخمة تقدر بـ 219 مليار دولار في 11 مارس، وذلك بعد أن أضاف 68 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي، بحسب ما نشرت “ ديلي ستار” البريطانية.

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بينما فقد بيزوس تاجه في الصدارة بسبب زيادة التبرعات الخيرية وانخفاض أسهم أمازون بنسبة 3٪ ، مما قضى على 6 مليارات دولار من صافي ثروته.

كان الرجلان الثريان من بين 2668 مليارديرًا على قائمة فوربس، التي انخفضت عن الرقم القياسي العام الماضي البالغ 2755.

فيما تبلغ قيمة مزيج المليارديرات هذا العام 12.7 تريليون دولار، بانخفاض عن 13.1 تريليون دولار في العام الماضي.

كما انضمت نجمة البوب ​​ريهانا والمخرج بيتر جاكسون هذا العام إلى 236 شخصًا ليصبحوا مليارديرات لأول مرة.

يوجد حاليًا 735 مليارديراً يعيشون في الولايات المتحدة ، بينما يعيش 83 فقط في روسيا، وقد كان لدى روسيا 34 أقل من أصحاب المليارديرات هذا العام بسبب انخفاض قيم الأسهم والعقوبات بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

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وتشير التقديرات إلى أن ثروة المليارديرات في روسيا تراجعت بأكثر من 260 مليار دولار في العام الماضي.

كما أدرجت مجلة فوربس 327 من المليارديرات ، بما في ذلك أغنى امرأة في العالم فرانسواز بيتنكور مايرز ، التي أسس جدها عملاق التجميل لوريال.

كانت هناك 101 امرأة من أصحاب المليارات العصاميين هذا العام ، ولديهن ثروة صافية تبلغ 18.2 مليار دولاروأغنىهن يترأسن موردًا صينيًا للألياف الكيماوية.


وقد صدم إيلون ماسك مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي بشرائه حصة في تويتر.

 

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