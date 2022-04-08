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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات..أثرياء العالم والعرب 2022..ولوحة مميزة بالشخبطة لشخصية الرئيس في الاختيار 3

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

أثرياء العرب 2022.. ساويرس في الصدارة ومفآجات مذهلة بقائمة فوربس.. شاهد


كشفت فوربس عن قائمتها السنوية في نسختها الـ 36 لأثرياء العالم 2022 والتي تضم 2,668 مليارديراً، بانخفاض بلغ 87 مليارديراً مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت القائمة خروج نحو 329 شخصاً من القائمة، وانضمام 236 مليارديراً هذا العام.


إطلالة شتوية.. جويل مردينيان تتجول في شوارع لندن.. صور


نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


جسم أحمر متوهج .. اكتشاف أبعد مجرة بعد 1200 ساعة مراقبة


رصد علماء الفلك أبعد مجرة مكتشفة من الكون تشكلت بعد 330 مليون سنة من الانفجار العظيم وتظهر على هيئة جسم أحمر متوهج كما استغرق الضوء الخافت للمجرة السفر 13.5 مليار سنة ضوئية للوصول إلينا على كوكب الأرض.


تعادل اقتصاد دولة أفريقية..كم تبلغ ثروة أغنى 16 مليارديرا عربيا وأثرياء الكوكب؟


أثارت قائمة فوربس الـ 36 لأثرياء العرب اهتمام الكثيرين منذ الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تراجع إجمالي عدد أصحاب المليارات حول العالم إلى 2668 مليارديراً من 2755 مليارديراً لتفقد نحو 329 شخصاً عام 2022 مسجلةً بذلك أكبر عدد منذ الأزمة المالية عام 2009.


قطره 10 أمتار.. تفاصيل مرور كويكب 2022 GN1 بجوار الأرض


كشف ماجد أبو زاهرة مؤسس الجمعية الفلكية بجدة، تفاصيل عبور كويكب صغير مكتشف حديثا بجوار كوكب الأرض، أمس.


لوحة مميزة بالشخبطة.. إسلام يعبر عن انبهاره بأداء ياسر جلال لشخصية الرئيس في الاختيار


تأثره بمسلسل الاختيار على مدار مواسمه الثلاثة دفعه لأن يعبر بموهبته التي تفرغ لها لأن يشكر أبرز المؤثرين في العمل على طريقه الخاصة، فقرر مع انبهاره بتجسيد الفنان ياسر جلال لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار 3 أن يرسم له لوحة مميزة بـ «الشخبطة».


التلفزيون في خطر .. خبراء يحذرون من خطورة التحول الرقمي في المستقبل


حذر مجموعة من الخبراء من أن  التلفزيون في خطر وسيموت مع جمهوره  حيث يتحول الشباب إلى أشكال ترفيهية تفاعلية مثل: الميتا فيرس metaverse. 

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نشرة المنوعات..أثرياء العالم والعرب 2022..ولوحة مميزة بالشخبطة لشخصية الرئيس في الاختيار 3

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