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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أثرياء العرب 2022.. ساويرس في الصدارة ومفآجات مذهلة بقائمة فوربس.. شاهد

أثرياء العرب 2022..ساويرس
أثرياء العرب 2022..ساويرس في صدارة قائمة فوربس ومفآجات مذهلة

كشفت فوربس عن قائمتها السنوية في نسختها الـ 36 لأثرياء العالم 2022 والتي تضم 2,668 مليارديراً، بانخفاض بلغ 87 مليارديراً مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت القائمة خروج نحو 329 شخصاً من القائمة، وانضمام 236 مليارديراً هذا العام.

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ولم تتغير قائمة الأثرياء العرب في عام 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير حيث شهدت قائمة عام 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديراً، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر 2021. 

وشهد الأثرياء العرب انخفاض ثرواتهم الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في العام السابق، فيما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.

أثرياء العرب 2022

 ناصف ساويرس في الصدارة

وحافظ ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب 2022، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

وجاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته وهو الملياردير الوحيد من الجزائر في المركز الثاني بثروة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار، فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

مصر ولبنان بهما أكبر عدد من الأثرياء

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة (Harrods).

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار، ومن بينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.

وتمتلك الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة، أما في المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته، ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.

ماسك يتفوق على جيف بيزوس

وعلى الصعيد العالمي، لم يشهد أي ملياردير ارتفاعاً في الثروة مثل إيلون ماسك، الذي تصدر قائمة أثرياء العالم لأول مرة على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار، بعد أن ارتفع سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية تيسلا 33%، كما تفوق ماسك على جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في القائمة العالمية لأول مرة منذ أربع سنوات، نتيجة لانخفاض في سهم أمازون بلغ 3% وزيادة تبرعاته الخيرية.


أغنى 10 من أثرياء العرب 2022: 

1- ناصف ساويرس

صافي الثروة 2022: 7.7 مليار دولار

الدولة: مصر

 

2- يسعد ربراب والعائلة

صافي الثروة 2022: 5.1 مليار دولار

الدولة: الجزائر

 

3- نجيب ساويرس

صافي الثروة 2022: 3.4 مليار دولار

الدولة: مصر

 

4- نجيب ميقاتي

صافي الثروة 2022: 3.2 مليار دولار

الدولة: لبنان

 

5- طه ميقاتي

صافي الثروة 2022: 3.2 مليار دولار

الدولة: لبنان

 

6- حسين سجواني

صافي الثروة 2022: 2.7 مليار دولار

الدولة: الإمارات

 

7- عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة

صافي الثروة 2022: 2.6 مليار دولار

الدولة: الإمارات

 

8- عبد الله الفطيم

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

الدولة: الإمارات

 

9- محمد منصور

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

الدولة: مصر

 

10- سهيل بهوان

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

الدولة: عمان

جدير بالذكر أن فوربس الشرق الأوسط تصدر وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص بالعالم العربي، وتغطي منصاتها عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل المليارديرات، والشركات، والاستثمارات، والتكنولوجيا، والاقتصاد، وريادة الأعمال، والقيادة، وأسلوب الحياة الفاخر. 


 

 

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