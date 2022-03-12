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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثرياء ومسئولين .. أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، حزمة عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بروسيا جراء الحرب مع أوكرانيا، شملت أعضاءً بمجلس الدوما الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن "العقوبات الجديدة شملت أيضًا مسؤولين بالكرملين وعددًا من الأثرياء الروس وعائلاتهم لتورطهم في دعم الحرب على أوكرانيا".

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وأشارت إلى "فرض عقوبات أيضا على 10 أفراد من مجلس إدارة بنك (في.تي.بي) الروسي".

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن "عدد نواب مجلس الدوما الذين شملتهم العقوبات الجديدة هم 12 شخصا، من بينهم فياتشيسلاف فولودين العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي".

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتصل بكوريا الشمالية،  بعد إعلان مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين أن بيونج يانج استخدمت أكبر نظام للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عمليتي إطلاق جرت مؤخرا.

وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مواطنين روسيين وثلاثة كيانات روسية.

وتأتي هذه الإجراءات وسط القلق من أن كوريا الشمالية بصدد تنفيذ تهديداتها باستئناف التجارب بشكل كامل على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.
 

أمريكا كوريا الشمالية روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا الصواريخ الباليستية وزارة الخزانة الأمريكية مجلس الأمن

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