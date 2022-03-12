أثرياء ومسئولين .. أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، حزمة عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بروسيا جراء الحرب مع أوكرانيا، شملت أعضاءً بمجلس الدوما الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن "العقوبات الجديدة شملت أيضًا مسؤولين بالكرملين وعددًا من الأثرياء الروس وعائلاتهم لتورطهم في دعم الحرب على أوكرانيا".

وأشارت إلى "فرض عقوبات أيضا على 10 أفراد من مجلس إدارة بنك (في.تي.بي) الروسي".

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن "عدد نواب مجلس الدوما الذين شملتهم العقوبات الجديدة هم 12 شخصا، من بينهم فياتشيسلاف فولودين العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي".

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتصل بكوريا الشمالية، بعد إعلان مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين أن بيونج يانج استخدمت أكبر نظام للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في عمليتي إطلاق جرت مؤخرا.

وتستهدف العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، مواطنين روسيين وثلاثة كيانات روسية.

وتأتي هذه الإجراءات وسط القلق من أن كوريا الشمالية بصدد تنفيذ تهديداتها باستئناف التجارب بشكل كامل على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

