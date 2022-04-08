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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التلفزيون في خطر .. خبراء يحذرون من خطورة التحول الرقمي في المستقبل

التلفزيون في خطر..خبراء
التلفزيون في خطر..خبراء يحذرون من خطورة التحول الرقمي

حذر مجموعة من الخبراء من أن  التلفزيون في خطر وسيموت مع جمهوره  حيث يتحول الشباب إلى أشكال ترفيهية تفاعلية مثل: الميتا فيرس metaverse. 

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وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فإن الشباب يقضون معظم أوقاتهم في مشاهدة  العوالم الافتراضية ومنصات الألعاب عبر الإنترنت أكثر من مشاهدة التلفزيون. 

وأوضح الخبراء أن البث التلفزيوني لن يجتذب جيلاً جديداً من المشاهدين مؤكدين أن كبار السن هم أكثر ارتباطاً بالتلفزيون التقليدي وسوف يموت معهم إن لم يكونوا قد تحركوا إلى الوسائط التفاعلية. 

وقال فريدريك كافازا، الشريك المؤسس لشركة Sysk، وهي شركة فرنسية متخصصة في التحول الرقمي، إن الشباب قد تطوروا من مشاهدين سلبيين للتلفزيون إلى  نشطين في الوسائط التفاعلية.

وأضاف «كافازا»: «ابتعد الشباب عن الشاشات إلى الهواتف الذكية؛ لذا فإن القنوات التلفزيونية ستموت مع جماهيرها ما لم تتكيف الشبكات».

من جانبه، أضاف ماثيو وارنفورد، المؤسس المشارك لشركة Dubit، وهي شركة تنتج ألعاباً لمنصات metaverse، إن المذيعين يجب أن يختاروا ما إذا كانوا متمسكين بسوق متقلص لبرامج التلفزيون التقليدية أو البدء في جلب شخصياتهم وعلاماتهم التجارية إلى منصات metaverse.

وتابع: «هذا يعني جلب الناس إلى عالم وجعلهم جزءاً من القصة واللعب جنباً إلى جنب مع أصدقائهم  بالطريقة نفسها التي تسمح بها ديزني لاند لك ولأصدقائك بالتواجد في عالمهم مع ميكي ماوس». 

وفي ذات السياق، أفاد كاتي بريمي، رئيسة قسم الابتكار في France TV ، الإذاعة الوطنية الفرنسية: «إذا أردنا أن نظل موجودين فسنضطر إلى وضع أنفسنا في جميع هذه الابتكارت الحديثة». 

وواصلت: «لا تزال France TVs في وضع البحث والتطوير  بما في ذلك التلاعب بفكرة الواقع المعزز والافتراضي حول التجارب الرياضية، ومع ذلك  قد يكون التحدي الأكبر مالياً لأن إنشاء منصات تفاعلية يمكن أن يكون عملاً مكلفًا خاصة إذا كان الهدف هو تعطيل  الحاليين». 

والميتا فيرس عبارة عن مجموعة فضفاضة من العوالم الافتراضية ومنصات الألعاب وأشكال أخرى من الوسائط التفاعلية ، بما في ذلك Minecraft و Roblox و Meta Platforms

الميتا فيرس الإفتراضي الخبراء التلفزيون metaverse الديلي ميل

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