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منوعات

رسمها في 6 ساعات

لوحة مميزة بالشخبطة.. إسلام يعبر عن انبهاره بأداء ياسر جلال لشخصية الرئيس في الاختيار

لوحة مميزة بالشخبطة..
لوحة مميزة بالشخبطة.. إسلام يعبر عن انبهاره بأداء ياسر جلال

تأثره بمسلسل الاختيار على مدار مواسمه الثلاثة دفعه لأن يعبر بموهبته التي تفرغ لها لأن يشكر أبرز المؤثرين في العمل على طريقه الخاصة، فقرر مع انبهاره بتجسيد الفنان ياسر جلال لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل الاختيار 3 أن يرسم له لوحة مميزة بـ «الشخبطة». 

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استخدم فنان الشخبطة، إسلام شكري، ابن محافظة الإسكندرية تقنية «digital painting» لرسم لوحة تجسد شخصية الفنان ياسر جلال في مسلسل «الاختيار 3» مشيراً إلى أنها تقنية موفرة وعبارة عن جهاز لوحي و قلم موصل بجهاز كمبيوتر. 

وعن سبب اختياره لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاختيار 3، أوضح «إسلام» لموقع «صدى البلد»: «مسلسل الاختيار ٣ بيسيب أثر في نفوس المصريين من أول حلقة فيه، وكنت حريص إني اتابعه من بدايته خالص، لكن في الجزء الثالث الفنان ياسر جلال ابهرني بأدائه لشخصية الرئيس و ده دفعني إني ارسمه».

«اللوحة أخذت مني 6 ساعات على مدار يومين».. بهذه الجملة يلفت إسلام شكري إلى المدة التي أخذتها منه لوحة تجسيد الفنان رامز جلال لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن كل لوحة له تمتلك حالة خاصة يحاكي فيها روح الشخصية التي يرسمها لتخرج بطابع مميز. 

أما عن رورد الأفعال عن اللوحة، فيلفت إسلام صاحب الـ 33 عاماً إلى أنها أعجبت كل من رآها بشدة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مبيناً أنها سيعرضها للبيع في المعرض الخاص به.

 ويبين إسلام شكري أنه احترف فن الشخبطة منذ 5 سنوات بعد تخرجه من كلية التربية قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن أبرز روسماته السابقة كان للكثير من المشاهير مثل: شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وإمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي، والفنان يحيي الفخراني، وعزت أبو عوف، ومحمد صلاح، وحماد هلال، ورامز جلال. 

 

 

 

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