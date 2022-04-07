إطلالة شتوية.. جويل مردينيان تتجول في شوارع لندن.. صور

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية جويل مردينيان، في الصور بإطلالة شتوية، خلال تجولها في شوارع لندن، وعلقت :"مرحبا لندن لقد وقعت في حبك من جديد".



جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.



تزوجت مرتين : الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. وأخيرًا تبنت طفلًا سمته نايثين.