زيلينسكي: تحدثت مع بينيت بشأن التصريحات الروسية "المشينة"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وبحثا ”التصريحات المشينة والمرفوضة تماما“ التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي وتطرق فيها للحديث عن هتلر.

وفي فيديو نُشر في وقت مبكر من يوم الخميس بالتوقيت المحلي، قال زيلينسكي إن التعليقات التي قالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثارت غضب العالم كله، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

وكان لافروف قال في مقابلة أذيعت يوم الأحد إن النازي أدولف هتلر له أصول يهودية.

وتسببت تلك التصريحات في أزمة دبلوماسية بين موسكو وتل أبيب، حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن إدانته لها.

وقال بينيت: ”أرى أن تلك التصريحات الصادرة عن الوزير لافروف خطيرة. إنها تصريحات غير حقيقية ومرفوضة“.

كما أدان وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، التصريحات الروسية، واستدعى السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف.

ولم يكتف لافروف بالحديث عن أصول هتلر اليهودية، بل اتهم تل أبيب أيضا بدعم ”النازيين الجدد“.

من جهتها، كررت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتهامات لافروف، وقالت إن ”مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة آزوف“.

وأضافت زاخاروفا: ”سأقول شيئا لا يرغب الساسة الإسرائيليون في سماعه على الأرجح، لكن قد يفيدهم.. في أوكرانيا يقف المرتزقة الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع مقاتلي آزوف“.