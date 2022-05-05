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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل من الآمن تناول المانجو أثناء الحمل؟

مانجو
مانجو

  المانجو من الفواكه اللذيذة و المليئة بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن ولكن هل هي مفيدة لطفلك يمكنك تناول المانجو أثناء الحمل لأنها مصدر ممتاز للطاقة ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الحيوية لكن من المهم عدم الإفراط في تناوله. 

كم عدد ثمرات المانجو التي يمكنك تناولها عند الحمل؟


من الأفضل ألا تستهلك أكثر من ثمرة مانجو واحدة في اليوم إلى جانب السكر ، تحتوي المانجو على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تجعلها غذاءً آمنًا للنساء الحوامل.فيما يلي وفقا لموقع هيلث الفوائد الصحية للمانجو أثناء الحمل.

1. منع فقر الدم


المانجو غنية بفيتامين ج الذي يساعد في امتصاص الحديد ، والذي تحتاجه الأم الحامل للتغلب على فقر الدم المرتبط بالحمل .

2. حمض الفوليك يساعد على نمو الجنين


المانجو مصدر كبير لحمض الفوليك الضروري لنمو دماغ الجنين والحبل الشوكي. يمنع استهلاك المانجو عيوب الأنبوب العصبي التي يمكن أن تحدث في بداية الحمل .

3.  صحة الجهاز الهضمي


يساعدك محتوى الألياف في المانجو على الشعور بالشبع لفترة أطول. يساعد المانجو أيضًا على الهضم ويمنع الإمساك الذي تعاني منه النساء في الأشهر الثلاثة الأولى .


4. يوفر مضادات الأكسدة الغنية


يعمل فيتامين سي الموجود في المانجو كمضاد قوي للأكسدة يساعد على تطوير مقاومة ضد الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تعيق نمو الجنين وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان. يمكن أن يقلل فيتامين ج أيضًا من خطر الولادة المبكرة. 

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5- فيتامين أ لنمو الطفل


فيتامين أ ، الموجود بكثرة في المانجو ، يساعد في تكوين أسنان الطفل وعظامه. كما أنه ضروري لتنمية العين والجهاز المناعي ويساعد في نمو القلب والرئتين والكلى. 

6. مثالي لدماغ الجنين والجهاز العصبي


تعتبر المانجو أيضًا مصدرًا لفيتامين B6 ، والذي يلعب دورًا في نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي. 

7. المغنيسيوم يمنع تسمم الحمل


المغنيسيوم ، الموجود بكميات معقولة في المانجو ، يعمل كعلاج طبيعي ممتاز لتسمم الحمل بينما يساعد فيتامين E في هذه الفاكهة على بناء عضلات الجنين ويمنع تسمم الحمل. 

8.  غثيان الصباح


يساعد الطعم الطازج للمانجو على منع غثيان الصباح. يلعب فيتامين ب 6 في هذه الفاكهة أيضًا دورًا رئيسيًا في التخلص من الغثيان وغثيان الصباح. 

health الحمل العناصر الغذائية مضادات الأكسدة الحامل

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