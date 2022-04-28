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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| اضطراب الشخصية الحدية الهيستيرية.. هؤلاء ممنوعون من تناول المانجو

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

اضطراب الشخصية الحدية الهيستيرية.. تعرف عليه

أثارت محاكمة جوني ديب وزوجته الجدل بعد ان أثبت ان الممثلة امبر هيرد  تعاني من اضطرابين في الشخصية و"بالغت بشكل كبير" في اضطراب ما بعد الصدمة بعد الانقسام المرير بين الزوجين، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

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في الزواج الصحي، يكون الشركاء داعمين عاطفيًا وجديرين بالثقة ومخلصين ومحبين لبعضهم كما أنهم يستمتعون بصحبة بعضهم البعض، ويلتزمون بتربية الأسرة (إذا كان لديهم عائلة) ، ويحظون بالإعجاب والاحترام لبعضهم البعض. 

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تحتوي الكوسة على العديد من العناصر الغذائية ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل: فيتامين A، فيتامين C، الثيامين،الريبوفلافين، النياسين، حمض البانتوثنيك، حمض الفوليك، فيتامين B6، فيتامين K، الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز، الحديد،الزنك، النحاس، الفسفور، السيلينيوم، اوميجا 3، بروتين، ألياف غذائية، ونسبة جيدة من مضادات الاكسدة.

 

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تعد من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير والمعروفة باسم ملك الفواكه '' ، وهى محبوبة من قبل الجميع لنكهتها الغنية والحلوة .

 يحب الناس تناولها بجميع أنواعها وأشكالها لأن المانجو ليست فقط لذيذة ولكنها مليئة أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية.

 

 

 

 

 

 

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