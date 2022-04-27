كنز صحى في منزلك .. 13 فائدة لتناول الكوسة

تحتوي الكوسة على العديد من العناصر الغذائية ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل: فيتامين A، فيتامين C، الثيامين،الريبوفلافين، النياسين، حمض البانتوثنيك، حمض الفوليك، فيتامين B6، فيتامين K، الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز، الحديد،الزنك، النحاس، الفسفور، السيلينيوم، اوميجا 3، بروتين، ألياف غذائية، ونسبة جيدة من مضادات الاكسدة.





وسنتعرف في السطور المقبلة على أبرز 13 فائدة لتناول الكوسة، حسب ما نشر موقع "verywellfit".





فوائد الكوسة

1- تعتبر الكوسا مصدرا رائعاً من العناصر الغذائية، مثل فيتامين C والمغنيسيوم، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة، وتساعد هذهالفيتامينات والمعادن على الوقاية من أمراض السرطان وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الكوسة على مستوياتعالية من فيتامين A، مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعي.

2- تحتوي الكوسا على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموي، ويساعدالبوتاسيوم على زيادة تدفق الدم بالأوعية الدموية والشرايين للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية كما تحتوي الكوسة على نسبة عالية من حمض الفوليك قادرة على تحييد مستويات الهوموسيستين الضارة التي تتراكم في الجسم وتسببزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





3- تحتوي الكوسة على عناصر غذائية تساعد على تقليل مستوى ضغط الدم مثل البوتاسيوم والمغنسيوم، وبالتالي فإن تناول الكوسة بإنتظام يفيد أولئك الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم، ويرتبط إرتفاع ضغط الدم بالعديد من المضاعفات الخطيرة مثل تصلب الشرايينوالإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، ويعمل كل من البوتاسيوم والمغنسيوم على تخفيف الضغط على نظام الدورة الدموية.





4- تحتوي الكوسا على قدر عالي من الألياف الغذائية والتي تقلل نسبة الكوليسترول في الدم، وهذه الألياف تمتزج مع الحمض المراري،مما يؤدي إلي تباطؤ قدرتها على هضم المزيد من الدهون، وتحفيز الكبد لإنتاج المزيد من الأحماض الصفراوية مما يساعد تقليل مستويالكوليسترول في الدم.





5- تحتوي الكوسة على فيتامين B والبكتين والألياف وهذه العناصر تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنها تساعد على الوقايةمن الإصابة بمرض السكري.



6- تحتوي الكوسة على عناصر غذائية هامة تعمل كمضاد للميكروبات، تساعد على منع الإصابة بالميكروبات والفطريات، بما في ذلكالديدان الشريطية وغيرها من الطفيليات المعوية.

7- ينصح بتناول الكوسة لمن يعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي، فهو يعمل على تنظيم عملية الهضم، فهو يحتوي على كمية جيدة منالسوائل تعمل على حماية الأمعاء والجهاز الهضمي من القرحة، وله خصائص مضادة ومكافحة للالتهابات، ويحتوي على ألياف غذائيةتساعد بشكل كبير في الحماية من الامساك.

8- أظهرت بعض الدراسات أن قشر الكوسة بشكل خاص، يحتوي على عناصر مفيدة جداً في تنظيم وظائف وهرمونات الغدة الدرقيةوالأدرينالين وحتى تنظيم مستويات الأنسولين في الجسم.

9- تحتوي الكوسة على الأحماض الدهنية أوميجا 3، والكاروتينات مثل اللوتين الذي يساعد على الوقاية من على التهابات المفاصل أوالنقرس.

10- تحتوى الكوسة على نسبة عالية من حمض الفوليك، لهذا يعتبر الكوسا غذاء مثالي وضروري للنساء الحوامل، إذ يساعد تناول الكوسابإنتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك الذي يعزز صحة الحامل ويساهم في حماية الجنين من التشوهاتوالعيوب الخلقية.

11- تحتوي الكوسة على عناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون، مثل المغنيسيوم وفيتامين A، فيتامين C، والبيتا كاروتين واللوتين،وتعمل كل هذه العناصر كمواد مضادة للأكسدة، وهذا يجعل الكوسا غذاء مهماً لحماية العيون من الأمراض والمشاكل المتعلقة بتقدم السن.

12- تحتوي الكوسة على نسبة جيدة من فيتامين C و A وهي مضادات أكسدة قوية، حيث يساعد فيتامين A في الحفاظ على صحة الجلد،بينما فيتامين C يحارب الجذور الحرة الضارة أحدى العوامل المسببة لعلامات الشيخوخة ، وتؤدي إلي ظهور البقع والخطوط الدقيقةوالتجاعيد، كما تحتوي الكوسة على نسبة عالية من الماء تعمل على ترطيب البشرة، ويمكنك تناول الكوسا لمنع ظهور علامات الشيخوخة، أواستخدامها كماسك للبشرة لترطيب البشرة والحفاظ على نضارة البشرة.

13- تحتوي الكوسة على عناصر غذائية هامة لتغذية الشعر وفروة الرأس، حيث يعتبر سوء التغذية من الأسباب الأساسية لظهور الشعرالتالف والمتقصف، ولذلك يجب تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوى على فيتامين A وفيتامين C الضروري لنمو الشعر وتقويته، والكوسة من الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية منهما، وتعالج جفاف الشعر وتمنح الشعر حيوية.