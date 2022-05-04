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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كنز لصحتك.. تعرف على فوائد تناول المانجو

صدى البلد

 


 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد التوت فوائدالمانجو.


 

فوائد المانجو العظيمة بالاضافة الى طعمها الحلو اللذيذ جعل منها ملكة على عرش الفواكه، واطلق عليها لقب "ملكة الفواكه" فهي غنيةبالعديد من العناصر والمواد الغذائية الضرورية للحفاظ  على الصحة من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.


 

تعتبر المانجو من الفواكه الاستوائية الغنية بالالياف الغذائية مما جعلها تشتهر منذ القدم في تهدئة المعدة وعلاج مشاكل الجهاز الهضميوالامساك، مشاكل القولون العصبي والبواسير. فيما يلي أهم فوائد المانجو التي تعود على الصحة:


 

غنية بالفيتامينات والمعادن

تحوي المانجو العديد من الفيتامينات والمعادن فهي غنية بالبوتاسيوم والنحاس، وكل من فيتامين B6 (البيرودكسين) وفيتامين C وفيتامين E و فيتامين K، والبيتا كاروتين (فيتامين أ) والفوليت والنايسين وغيرها العديد.


 

السيطرة على ضغط الدم

تعتبر المانجو مصدر غني بالبوتاسيوم، حيث أن كل 100غم من المانجو تحتوي على ما يقارب 156 ملغم بوتاسيوم وما لا يتجاوز 2 ملغمصوديوم، والبوتاسيوم مهم جدا لموازنة السوائل في الجسم، ويساعد في الحفاظ على انتظام ضربات القلب وتنظيم إرسال الإشاراتوالسيلات العصبية. ومهم لانقباض العضلات. وبالتأكيد معروف بدوره الكبير في المساعدة على تقليل ضغط الدم


 

فوائد المانجو


 

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

غنى فاكهة المانجو بالألياف يجعل لها دور كبير في تنظيم عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الامساك والبواسير، كما ووجد في المانجوأنزيمات تساعد على تهدئة المعدة والامها، ومن المعروف بان الالياف الغذائية لها دور في السيطرة على مستويات الكالسيوم في الجسموخفضها. مما يجعل لها دور في تعزيز صحة القلب والشرايين.


 

فوائد المانجو للجلد والعيون

للمانجو فوائد عديدة تعود على صحة الجلد والعيون، فبصفة فاكهة المانجو مصدر ممتاز لفيتامين أ وبيتا كاروتين، والألفا كاروتينوالفلافونيدات، وكل 100 غرام من المانجو الطازجة يوفر 765 وحدة دولية أي ما يقارب 25% من الاحتياجات اليومية الموصى بها منفيتامين (A).


 

من المعروف دور فيتامين أ ومشتقاته كمضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة في الجسم، ومهمة للحفاظ على صحة الجلد والعيونوتحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد. كما وانها مهمة للحفاظ على صحة العين ومكافحة التكنس البقعي.


 

الوقاية من السرطانات ومكافحتها

تعتبر فاكهة المانجو غنية جدا بالعديد من مضادات الاكسدة القوية ومركبات الفلافينويد مثل: البولفينوليك ( polyphenolic)، والتي وجدلها دور في الوقاية من سرطان الثدي وسرطان القولون، والكاروتينات التي لها دور في الوقاية ضد سرطانات الرئة وسرطانات الفم، والعديدمن الدراسات الحديثة مؤخراً وجدت فعالية ودور كبير للمركبات ومضادات الاكسدة التي تحويها المانجو في الحماية ضد سرطان الدموسرطان البروستاتا


 

مفيدة لحميات زيادة الوزن

تعد نوعا ما عالية بالسعرات الحرارية بحيث أن كل 100 غم منها تمدنا بما يقارب 70 سعره حرارية.


 

هذا ما قد يجعلها نوعاً ما مفيده في حميات زيادة الوزن.

كنز لصحتك تعرف على فوائد تناول المانجو فاكهة المانجو فوائد المانجو ملكة الفواكة الفواكه الاستوائية

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