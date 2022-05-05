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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سياحة ومصايف الإسكندرية تحذر من أية محاولات لفرض الاكراميات بالشواطئ

جولة مرورية للواء
جولة مرورية للواء جمال رشاد بشواطئ الإسكندرية

أجرى اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جولة تفقدية لشواطئ القطاع الشرقي، حيث تم المرور والاجتماع بعمال شواطئ الفنار وأبوهيف وإيناس حقى وإسحاق حلمى والسرايا وجليم العام، وتم التنبيه والتشديد علي العمال بعدم اللجوء الي فرض الإكراميات أو إستغلال الرواد أو التلاعب بالأسعار.

ونوه رشاد إلى أننا نبدأ موسم صيفي جديد نستهدف فيه القضاء تماما علي تلك الٱفة بتعاون الجميع لإظهار شواطئ الإسكندرية فى ٱحسن صورها وأكد سيادته علي أن هناك إجراءات سريعة وصارمة سيتم اتخاذها ضد أى مخالف ، كما سيتم مكافأة العمال الملتزمين والمميزين والذين ساهموا بظهور شواطئهم بصورة مشرفة.

وخلال الجولة، تم رصد المخالفات التالية في شاطئ طاحونة المندرة، وهي عدم وجود عامل البرج وتم إنذار المستأجر بتواجد عامل البرج، وعدم وجود قائمة اسعار بكافتيريا الشاطئ، وتأجير جيت سكى للرواد بدون ترخيص بذلك، وفرض إكرامية على رواد الشاطئ.

وتم إعداد مذكرة للعرض علي وكيل الوزارة لتحديد الغرامة المناسبة طبقا لبنود كراسة الشروط والعرض علي السيد الوزير المحافظ.

وتمت مصادرة الشيشة من رواد شاطئ ميامي العام وشاطئ فريسكا وشاطئ الاسكندر وشاطئ ميرامار الأوسط وميرامار الشرقى وشاطئ إيناس حقى.

وفي شاطئ وانلى المميز، تم رصد مخالفة فرض رسوم علي إستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس وتم إعداد مذكرة للعرض علي السيد وكيل الوزارة لتحديد الغرامة المناسبة طبقا لبنود كراسة الشروط والعرض علي السيد الوزير المحافظ.

وفي سياق متصا، أجرى أسامة على مدير عام الإدارة العامة للمصايف يعاونه مراقبى شواطئ حى العجمى ومفتشى الإدارة بالمرور علي شواطئ العجمى حيث تم ايضا اللقاء بالعمال وتحذيرهم من اية محاولات لفرض الاتاوات علي المواطنين كما تم التخلص من بعض الوحدات الشاطئية المتهالكة إستعدادا لإحلال وحدات جديدة مكانها .

وتؤكد الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لاستقبال استفسارات وشكاوى المتابعين علي صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

الاسكتدرية سياحة ومصايف مصادرة الشيش جيت سكي الاكراميات جمال رشاد

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