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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شل تخسر 3.9 مليار دولار بعد انسحابها من سوق النفط والغاز الروسي

شل تقيم خسائرها بعد
شل تقيم خسائرها بعد انسحابها من روسيا

خسرت شركة "شل" البريطانية نحو 3.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب انسحابها من روسيا، وفقا للبيانات المالية للشركة.

وقبل ذلك أظهر تقييم لشركة "شل"، أنها خسرت ما بين 4 و5 مليارات دولار في الفترة الماضية بسبب توقف بعض الأنشطة في روسيا.

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلنت الشركة البريطانية العملاقة  للنفط والغاز "شل" أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة "غازبروم" الروسية في روسيا.

وعقب ذلك في 8 مارس، أعلنت الشركة عزمها على الانسحاب من جميع مشاريع الطاقة الروسية، بما في ذلك النفط ومنتجات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال، كخطوة أولى، كذلك أوقفت "شل" مشترياتها الفورية من النفط الروسي.

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