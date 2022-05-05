أحمد سامي عن تدريب سيراميكا كليوباترا: يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح

أعرب الكابتن أحمد سامي، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بخوض تجربته الجديدة في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أنه لمس من اللاعبين حالة من الاستنفار والرغبة في تحقيق أهداف وطموحات الإدارة

وأكد "سامي" أن نادي سيراميكا كليوباترا يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح، من خلال دعم مجلس الإدارة برئاسة النائب محمد أبو العينين.

وأضاف المدير الفني أن مقومات نادي سيراميكا كليوباترا، كفيلة بتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري، لما يملكه الفريق من لاعبين أكفاء، في مختلف المراكز، في ظل وجود عناصر تجمع بين الخبرة والشباب، الأمر الذي يجعل الفريق قادرًا على تحقيق طموحاته وأهدافه في الفترة المقبلة.

وتابع "سامي" أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون أقصى جهد لديهم، من أجل تحقيق نتائج طيبة، والظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة، بدءًا من لقاء الجونة في الجولة ١٨ من بطولة الدوري الممتاز، والتي يطمح فيها الفريق لتحقيق الانتصار، والوصول للنقطة ٢١، في طريق استعادة سيراميكا كليوباترا لمكانته الطبيعية في جدول الترتيب.

واختتم أحمد سامي تصريحاته موجهاً الشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن هيثم شعبان، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة.