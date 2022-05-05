بدون مكياج..عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصورة بدون مكياج، من منزلها، مما نال اعجاب متابعيها.

وعرض للنجمة عبير صبري مسلسل يوتيرن فى شهر رمضان ويشارك فيه العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي



وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .