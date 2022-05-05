أنقذتها من الشلل.. إجراء جراحة خطرة لطفلة بمستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، في إجراء جراحة خطيرة لإصلاح كسر خطير بالعمود الفقري لطفلة سقطت من ارتفاع عالٍ أدى إلى كسر في الفقرة الثانية بالفقرات القطنية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وبتوجيه الدكتور أحمد حواس، مدير المستشفى، والدكتور محمد حافظ، نائب مدير المستشفى ومدير إدارة الجودة.



وشهد المستشفى إجراء الجراحة وإصلاح الكسر وإنقاذ الطفلة من الشلل بواسطة فريق جراحي على أعلى مستوى من أساتذة الجامعة في تخصص جراحة المخ والأعصاب، جرى التعاقد معهم في المستشفى لإجراء الجراحات الخطرة والتعامل مع الحوادث الخاصة بالمخ والأعصاب والعمود الفقري وذلك في نقلة نوعية لنطاق الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.



ضم الفريق الطبي كلاً من، الدكتور محمد البيلي، مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والقسطرة المخية، والدكتور مصطفى رمزي، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور محمود فوزي، مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور حسام عاطف إخصائي التخدير.

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