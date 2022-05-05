عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنقذتها من الشلل.. إجراء جراحة خطرة لطفلة بمستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ

الفريق الطبي بمستشفى
الفريق الطبي بمستشفى بلطيم التخصصي

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، في إجراء جراحة خطيرة لإصلاح كسر خطير بالعمود الفقري لطفلة سقطت من ارتفاع عالٍ أدى إلى كسر في الفقرة الثانية بالفقرات القطنية.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وبتوجيه الدكتور أحمد حواس، مدير المستشفى، والدكتور محمد حافظ، نائب مدير المستشفى ومدير إدارة الجودة.

فريق طبي يمستشفى الفيوم العام ينجح في استصال كيس ضخم برأس طفل

صحة المنوفية : المرور على 55 منشأة طبية خلال إجازة العيد


وشهد المستشفى إجراء الجراحة وإصلاح الكسر وإنقاذ الطفلة من الشلل بواسطة فريق جراحي على أعلى مستوى من أساتذة الجامعة في تخصص جراحة المخ والأعصاب، جرى التعاقد معهم في المستشفى لإجراء الجراحات الخطرة والتعامل مع الحوادث الخاصة بالمخ والأعصاب والعمود الفقري وذلك في نقلة نوعية لنطاق الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.
 

ضم الفريق الطبي كلاً من، الدكتور محمد البيلي، مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والقسطرة المخية، والدكتور مصطفى رمزي، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور محمود فوزي، مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور حسام عاطف إخصائي التخدير.

FB_IMG_1651755007002
FB_IMG_1651755007002
FB_IMG_1651755004218
FB_IMG_1651755004218
FB_IMG_1651755001863
FB_IMG_1651755001863
FB_IMG_1651755013286
FB_IMG_1651755013286
الحوادث كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الخدمات الطبية العناية المركزة مستشفى بلطيم جراحة المخ والأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف حملات رفع تراكمات القمامة.. صور

إقبال كبير على متحف آثار كفر الشيخ خلال إجازة عيد الفطر .. صور

مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين في حوادث متفرقة خلال العيد بكفر الشيخ

الذهب الأصفر يلمع.. توريد 24029 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ| صور

توافد كبير من المصطافين على مصيف بلطيم واستمرار أعمال النظافة والرش.. صور

متحف كفر الشيخ يحتفل بعيد الفطر بـ ورش فنية للأطفال.. صور

وفاة أسامة كامل رئيس مدينة دسوق السابق

برامج ترفيهية للأطفال في ثالث أيام العيد بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص وإصابة فتاة في انقلاب سيارة بكورنيش الإسكندرية

وزير الأوقاف لـ صدى البلد: انتهينا من رؤية إعداد جيل متميز من الأئمة المفكرين

"القومي للأمومة" يحبط 27 محاولة زواج أطفال خلال عيد الفطر

ماذا ستفعل مصر في سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي |فيديوجراف

ليجو تعرض نسخة لعبة من فيراري F40 الخارقة في كاليفورنيا.. فيديو وصور

جوجل تستعد لإطلاق سماعاتها الجديدة Pixel Buds Pro قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

دفن جثامين 3 طلاب سقطوا داخل ترعة في المنوفية..صور

عمرو دياب يشكر الكويت بعد حفل ثالث أيام العيد.. صور

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

فيديو

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

حدث في هدوء.. تفاصيل انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ