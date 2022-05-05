مراسل إكسترا نيوز: فرنسا تقدم 300 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا ..فيديو

قال خالد شقير، مراسل إكسترا نيوز من فرنسا، إن الرئيس الفرنسي ماكرون، تحدث خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، عن تقديم مساعدات لأوكرانيا بأجمالي 300 مليون دولار، ليصل إجمالي الدعم 2 مليار دولار.

وأضاف خالد شقير، أن المساعدات تضمنت أسلحة دفاعية ومواد غذائية وادوية، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي، قدم الشكر لبولندا بعد استضافتها لاجئين أوكرانيين وتقديم مساعدات ودعم للشعب الأوكراني.

وتابع مراسل إكسترا نيوز من فرنسا،أن فرنسا مازالت على موقفها ودعمها الثابت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن فرنسا تقوم على تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وأشار خالد شقير إلى أن قصر الأليزيه اليوم كشف أن الرئيس الفرنسي بعد فوزه بانتخابات الرئاسة، سيكون هناك احتفالات يوم السبت المقبل، وسيكون هناك رحلة لألمانيا خاصة أن ألمانيا الشريك الأساسي لفرنسا في الإتحاد الأوروبي.