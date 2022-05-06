تعرف على دور جامعة عين شمس في الاستثمار الجيد للموارد البشرية وصولا للتنمية المستدامة

تسعى جامعة عين شمس دائما إلى تنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.

لذلك سعت جامعة عين شمس الى إنشاء مركز التدريب والتطوير، لخلق بيئة تدريبية آمنة، حيث يمكن للمدربين والمتدربين أن يفكروا بشكل أفضل مع الاستمتاع بحرية التعبير والنقد البناء الذى يؤدى إلى التطوير المستمر والتنمية المستدامة.

وتحرص جامعة عين شمس على الاستثمار الجيد للموارد البشرية وصولاً للتنمية المستدامة، وذلك من خلال الأهداف التالية:

- نشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر بالجامعة.

- دراسة الاحتياجات التدريبية بالجامعة.

- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية بناءً على الاحتياجات التدريبية الفعلية في مجالات التدريس والبحث العلمي والمهارات الشخصية.

- تحسين وتحديث القدرات التطويرية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يمكنهم من التحسين المستمر لمخرجات التعليم والبحث العلمي.

- تنمية الخبرة الذاتية التي تدعم التطوير المستمر بأنشطته المختلفة بما يحقق الاستمرارية.

- دراسة أثر التدريب وقياس مدى فاعليته على المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس والهيئات المعاونة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للجامعة وتحسين ترتيبها عالمياً.

- تأهيل وإعداد القادة الأكاديميين لشغل المناصب العليا بالجامعة.

- تنمية المهارات الإدارية للعاملين بالجامعة.

- تطوير الخبرات الذاتية في مجال الإدارة الجامعية التي تحقق استمرارية عملية التطوير.

- دراسة أثر التدريب وقياس مدى فاعليته في تحسين الإدارة والحوكمه بالجامعة.

- تقديم الاستشارات التدريبية للجهات المختلفة حكومية أو خاصة.

- وضع الخطط التدريبية الإستراتيجية بناءً على الاحتياجات التدريبية الفعلية للجهات المختلفة سواء حكومية أو خاصة.

- تصميم وعقد الدورات التدريبية لتنمية المهارات سواء كانت فنية أو قيادية أو إدارية.

- دراسة أثر التدريب ومدى فاعليته في تحقيق العائد الفعلي للاستثمار في الموارد البشرية.

وتسعى إدارة مركز التدريب والتطوير للارتقاء بالعملية التدريبية، حيث لوحظ تحسن واضح وملموس في الخدمة المقدمة لأعضاء هيئة التدريس من قبل المركز، والتي أصبحت تتم بالكامل من خلال النظام الإلكتروني والموقع للحجز والتسجيل والإلغاء ونظراً للأحداث الجارية وما تمر به البلاد وتنفيذاً لخطة الجامعة الاستباقية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 قام المركز بتحويل عدد من البرامج التدريبة إلى نظام التعلم عن بعد Online Courses، كما يعتبر المركز أول من قام بتحويل وتنفيذ البرامج لنظام التعلم عن بعد من نظائره في الجامعات الأخرى.

وتهدف إدارة جامعة عين شمس إلى أن يصبح مركز التدريب والتطوير ذا ميزة تنافسية في إدارة الموارد البشرية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

والجدير بالذكر استقبل الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، المعيدين الجدد خريجي دفعة ٢٠٢٠ من الشعب الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث هنأهم بالتعيين في كلية الحقوق بجامعة عين شمس ورحب بهم كأعضاء جدد في أسرة الكلية، وشرح لهم جانبا من العادات والتقاليد الجامعية التي يتعين عليهم الالتزام بها.

كما نقل لهم تحيات الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والسادة النواب، وبين لهم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الكلية بدعم من الجامعة لتحسين أحوال أعضاء الهيئة المعاونة، وحثهم على العمل والجد والاجتهاد وحسن التعامل مع الجميع وضرورة الاعتداد بالنفس كونهم قد أصبحوا من منسوبي هذا الصرح الكبير الذي شغل وما يزال خريجوه أعلى المناصب في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

كذلك أوضح لهم عميد الكلية أهمية التواصل مع إدارة الكلية من الوكلاء متمثلة في الدكتور إيهاب يسر أنور، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي حضر جزءا من الاجتماع.

