بالأحمر الناري.. لاميتا فرنجية تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة و عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها بصور من أحدث ظهور لها بإطلالة مثيرة على الموتوسيكل ، وجاء ذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وبدت "فرنجية" بإطلالة جريئة وملابس كاشفة، مرتدية فستان قصير ومجسم مكشوف الأكمام يبرز مفاتنها باللون الاحمر الناري، وانتعلت صيفي، ما عكس أنوثتها و أبرز قوامها الرشيق الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت فرنجية تصفيفة شعر بسيطة، إذ تركت خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها، كما وضعت مكياجًا لافتًا يرتكز على الألوان الغامقة، ما عكس جمال و رقة ملامحها الفاتنة.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فنى.

أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم عمر وسلمى 3، وشاركها البطولة "تامر حسنى، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف"، كما شاركت لاميتا بدور بارز فى فيلم "حد سامع حاجة" مع النجم رامز جلال، والفنان القدير محيى إسماعيل.