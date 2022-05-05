التسول بالأطفال.. تحذير من سفارة السعودية لرعاياها زائري جورجيا

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية جورجيا المواطنين السعوديين زائري جورجيا، بضرورة الحذر من لصوص محترفين يسرقون السياح باستخدام الأطفال بداعي التسول في مواقع مختلفة.

و أوضحت "السفارة" أنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في مدينة تبليسي وسط البلد، وفي شارع مرجان شفيلي، وساحة مدينة باتومي لحالات سرقة بشكل متكرر ومحترف من قِبل أطفال بداعي التسول.

ودعت السعوديين هناك، من باب تجنّب الوقوع في مثل تلك الحالات، إلى تجنب الخروج بمقتنيات ثمينة "الساعات - المجوهرات" وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وتجنب التواصل مع الغرباء، والتواصل معها عند الحاجة، أو لطلب المساعدة عبر هاتف السفارة (00995598033300) أو البريد الإلكتروني ([email protected]).