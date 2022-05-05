اتفاق «كارتيرون» يهزم تعاون «مصطفى فتحي» برباعية في الدوري السعودي

نجح فريق الاتفاق، الذي يتولى تدريبه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، في اكتساح نظيره التعاون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك مصطفى فتحي المحترف في صفوف نادي التعاون السعودي، في هزيمة فريقه أمام الاتفاق.

وجاءت أهداف اللقاء، عن طريق التونسي نعيم سليتي الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 45+3 ولكنه عاد ليُسجل أول هدفين لفريقه بالدقيقتين 49 و 61 ثم أضاف زميله يوسف نياكاتي الهدف الثالث بالدقيقة 75 قبل أن يختتم محمد الكويكبي المباراة بهدف في الدقيقة (90+2) من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد فريق الإتفاق إلى النقطة 27 محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد نادي التعاون عند النقطة 26 محتلاً المركز الـ15 والذي يعد أحد مراكز الهبوط.