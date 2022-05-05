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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 عقوبات من الأعلى للجامعات للطلاب حال الغش في الامتحانات

امتحانات
امتحانات

 أكدت وزارة التعليم العالي، إن الجامعات ستظل ملتزمة بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، على ان يتم إجراء الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو بينما تستعد الجامعات للامتحانات بعد عيد الفطر، حيث يتم إعلان  جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة بشهر مايو بتوجيهات من المجلس الأعلى للجامعات.

بدأ العام الدراسي 9 أكتوبر القادم، واستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدأت يوم السبت الموافق 15 يناير، وانتهت في 3 فبراير 2022، وبدأت أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وانتهت الخميس 17 فبراير 2022، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، ويستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

ونقدم لكم فى صدى البلد مجموعة من العقوبات إلتى تطبق على الطلاب حال إرتكابهم اى عمليات الشغب او الغش داخل لجان الامتحانات والتى لا تختلف من جامعة لأخرى:

- أن كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.

- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا ومنع دخول أي طالب لم يحصل على تطعيم كورونا من دخول الحرم الجامعي وأداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.

 

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