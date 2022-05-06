احتل صوته قلوب العرب والمسلمين.. ملامح عن حياة القارئ الطبيب صلاح الجمل

قدم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن القارئ الطبيب صلاح الجمل أحد رواد مدرسة القرآن والابتهالات الدينية، حفظ القرآن الكريم وهو بعمر الـ 10 سنوات.

ولد بمركز المنصورة محافظة الدقهلية، وحصل على المركز الأول على محافظته في سن العاشرة، والثاني على الجمهورية حينما بلغ الـ 11، كما أنه حصل على المركز الأول على العالم في مسابقة كيب تاون في جنوب إفريقيا عام 1995.



طاف العالم كقارئ للقرآن ممثلا لمصر من قبل وزارة الأوقاف عام 1987، وطلبته الإذاعة المصرية، واجتاز اختباراتها بنجاح، وبعده احتل صوته العذب قلوب العرب والمسلمين.

