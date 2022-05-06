مصرع 3 وإصابة 11 اخرين في تصادم مروع بين نقل وميني باص بالدائري الإقليمي.. صور

شهد الطريق الدائري الإقليمي حادث مروع عقب اصطدام سيارة نقل بمقطورة بأخرى ميني باص بنطاق مدينة القاهرة الجديدة واسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص واصابة 11 اخرين.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري الإقليمي بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وأخرى نقل بمقطورة محملة بالأسمنت، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 أخرين، انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الجثث للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.