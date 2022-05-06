عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطيار المصري خط أحمر.. رابطة الخطوط الجوية ترد على مزاعم التقرير الفرنسي

مصر للطيران
مصر للطيران

أكد كابتن طيار خالد رفعت رئيس  رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، أن  سمعة الطيار المصري  خط أحمر ولن نسمح بالمهاترات والمزاعم المغرضة التي تثار من وقت لآخر عالمياً ، مشيراً أن الطيار هو العمود الفقري لصناعة الطيران في مصر والعالم موضحا أن الطيارين يحملون علم مصر في كافة أرجاء العالم وسيظلون نسوراً تحلق في السماء.

وقال خالد رفعت، في بيان شديد اللهجة أصدرته رابطة الطيارين المصريين، اليوم رداً علي الشائعات التي زعمتها صحف عالمية مؤخراً حول حادث تحطم طائرة مصر للطيران رحلة باريس804  عام 2016 أن الرابطة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً علي سمعة طاقم الطائرة والطيار المصري بشكل عام عقب انتهاء لجنة تحقيق الحوادث من اعداد التقرير النهائي.

وأوضح رئيس رابطة الطيارين المصريين، أن صندوق الأكسجين  الموجود داخل قمرة القيادة مصمم بتقنية عالية الصنع وهو موجود بمكان أمن مشيرا أن  الطيار يستخدمه  عند وجود مشاكل و طوارئ  بالضغط الجوي فقط .

وقال إن طاقم الرحلة  شهداء الواجب كانوا  من أكفاء الطيارين علي طراز A320 كاشفا أنهم من غير المدخنين أصلا وهو ما يدخض كل ما أشيع خلال الفترة الأخيرة.

وزير الطيران يوجه بـ تقديم التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات لضيوف مصر

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق والقاهرة 27 درجة

وأشار رئيس الرابطة أن أفضل رد علي هذه المزاعم هو تقديم التهنئة لجموع  الطيارين وكذلك الطيار محمد منار وزيرالطيران المدني والطيار عمرو أبو العنين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و الطيار عمرو نبيل رئيس شركة الخطوط الجوية وكافة القيادات بمناسبة العيد ال 90 لشركة  مصر للطيران  التي تمثل تاريخ عظيم نفتخر به جميعاً موضحاً أن الشركة الوطنية حققت نجاحات كبيرة وتعد واحدة من أفضل الشركات اقليمياً ودولياً ولديها أكفأ طيارين في العالم حيث أن الشركة بها أفضل مركز تدريب ومدربين علي مستوي ممتاز مهننياً وعلمياً .

أوضح أن الطيارين منحهم الله قلب نابض بالوطنية ، فهم يلبون نداء الوطن في أصعب الظروف وأشد الأزمات من خلال المشاركة في اجلاء المصريين من كافة الدول وقت تفشي الأوبئة أونشوب الحروب  " فنحن لا نهاب الموت في سبيل تقديم الواجب الوطني" وفخورين بانتمائنا للشركة الوطنية التي تعد من أفضل الشركات عربياً واقليمياً.

وقال رئيس الرابطة أن قطاع الطيران المدني يمثل عصب الاقتصاد القومي ،لأنه يشكل وجدان كل عربي أو أجنبي ، منذ أن تطأ قدماه أرض الكنانة ، أو وهو يلقي أخر نظرة قبل مغادرته مصرنا الحبيبة ، هذه النظرة ، غالباً ماتكون من ذهب ، بفضل "رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ" ألا وهم جنود شركة مصر للطيران.

وأضاف أن هناك تواصل وتنسيق  بين كافة قطاعات منظومة الطيران المدني من أجل تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي الذي يشكل محور التقدم لأي دولة في العالم

رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية رابطة طياري الخطوط الجوية الخطوط الجوية المصرية خط احمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

الدولار يتجه لأعلى مستوياته في 20 عامًا وسط اضطراب بالأسواق العالمية

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

موضوعات متعلقة

وزير الطيران يوجه بـ تقديم التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات لضيوف مصر

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق والقاهرة 27 درجة

جمارك مطار سوهاج تضبط أمبولات دوائية مهربة مع راكب

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

الهند تحترق.. وصول درجة الحرارة إلى 62 لأول مرة منذ 122 عاما

مخطوطات يهودية .. ضبطية كبرى بمطار القاهرة| صور

ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب أفريقي في مطار القاهرة

بعثة وفاق سطيف الجزائري تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

الطيار المصري خط أحمر.. رابطة الخطوط الجوية ترد على مزاعم التقرير الفرنسي

الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز تكشف خطتها للإطاحة بـ تسلا من الصدارة

سينما العيد.. أحمد حلمي يحقق 6 مليون جنيه إيرادات والسقا يقارب 4 مليون

بعد إثارة ليفربول الجدل.. محمد صلاح يظهر بقميص الموسم الجديد | شاهد

حالته حرجة للغاية.. نقل والد الفنان محسن منصور إلى العناية المركزة

75 ألف مصري وأجنبي زاروا الأهرامات وأبو الهول في إجازة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

ضحايا وغرقى.. حوادث أسبوع العيد تدمي القلوب

لعبة الموت| تفاصيل سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر.. فيديو جراف

سمعت مهرجانات كتير.. أحمد صفوت يكشف سر نجاحه في مسلسل المشوار

من الحب ما قتل.. قصة دينا وكريم من الخطوبة حتى الموت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ