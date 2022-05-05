الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح بعدة مناطق والقاهرة 27 درجة

تشهد حالة الطقس غدا، الجمعة، انخفاض جديد في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبها نشاط رياح على عدة مناطق.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس غدا، يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون حالة الطقس غدا، ليلا، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 18

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20