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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يشيد بقرار الأوقاف عودة فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية

النائب ناصر عثمان
النائب ناصر عثمان

أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، بقرار وزارة الأوقاف، الذي أعلنته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالعودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس و المقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة، وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد المقبل.

وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، إن القرار يأتي في ضوء قدرة الدولة المصرية على الحد من تفشي فيروس كورونا، وإجراءاتها الاستباقية لمواجهة الوباء، خاصة وأن القرارات السابقة المتعلقة بالمساجد كانت بهدف الحد من التجمعات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، بالقول: إن القيادة السياسية خلال هذه الفترة وجهت بتطوير المساجد التاريخية والمقامات والأضرحة التي يحرص الملايين من المصريين على زيارتها واتخذت جهودا حثيثة في هذا الإطار.

وتابع: تطوير مقام سيدنا الحسين كان خير شاهد على هذه الجهود والذي شهد افتتاحه عقب التطوير الرئيس عبدالفتاح السيسي،  كما أن قرار عودة فتح المساجد إلى ما كان يتم العمل به قبل انتشار فيروس كورونا، جاء في توقيته.

واختتم حديثه بالقول: إن جماعات الفتنة حاولت تأويل قرارات الدولة المصرية فيما يتعلق بالمساجد خلال الفترة الماضية التي كانت تستهدف الحفاظ أولا وأخيرا على المواطنين، بهدف تحقيق مرادها الخبيث في بث روح الفتنة بين المواطنين لكن حالة الوعي الجمعي وثقة المواطنين في قيادتهم السياسية كانت حائط صد أمام هذه الدعوات الخبيثة.

المساجد الأوقاف مجلس النواب فيروس كورونا الرئيس عبدالفتاح السيسي

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