أكرم توفيق يظهر في التتش.. ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

ظهر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في ملعب التتش بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء المرحلة الأولى من برنامج التأهيل الذي خضع له في الدوحة.



وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن «توفيق» خضع لفحص طبي بعد عودته، وقبل البدء في المرحلة الثانية من التأهيل والتي يستكمل مرحلتها في القاهرة.



وأوضح أبوعبلة أن أكرم توفيق حالته في تقدم وفقا للبرنامج التأهيلي الذي قطع منه شوطا في أكاديمية «سبيتار» بالدوحة ويتم متابعته من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

