بفستان أحمر.. هدى الإتربي تتألق بإطلالة ملفتة من سيارتها

شاركت الفنانة هدى الاتربي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها علي "انستجرام" من داخل سيارتها وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجذابة.



وارتدت هدى، فستان باللون الأحمر عاري الكتفين، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.



يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.



ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.