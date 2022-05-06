بإطلالة جديدة.. هنادى مهنا تبهر جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هنادى مهنا لقطات مصورة جديدة مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وتألقت هنادي في الصورة بإطلالة أنثوية ساحرة، حيث ارتدت فستان انيق باللون الموف الفاتح،وربطت شعرها على هيئة" كعكة"، واعتمدت معه مكياج صاخب تناسب مع الإطلالة.



وشاركت هنادي مهنا في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.



مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.