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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حارس شخصي سابق للملكة: الأمير هاري تخلى عن حقه في حماية الشرطة

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل

تحدث ضابط حماية ملكية سابق عن السبب المحتمل لعدم السماح للأمير هاري بدفع تكاليف حماية الشرطة الخاصة به أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

ووفقا لصحيفة "إنسايدر" كشف الحارس الشخصي ذلك خلال حديثه إلى برنامج "توداي" في أبريل، إذ قال الأمير هاري إنه يريد حضور احتفالات اليوبيل للملكة في يونيو ، والتي تصادف مرور 70 عامًا على العرش ، لكن القضايا الأمنية قد تمنعه ​​من ذلك.

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وكان قد تخلى هاري وميجان ماركل عن حقهما في حماية الشرطة الممولة من القطاع العام عندما استقالا من واجباتهما الملكية في أبريل 2020، وفي سبتمبر 2021، استأنف الأمير إجراء مراجعة قضائية لقرار حكومي يمنعه شخصيًا من دفع تكاليف حماية الشرطة أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

وقال سايمون مورجان، ضابط الحماية الملكية السابق الذي عمل مع الملكة خلال الفترة من 2007 حتى 2013، أن القرار قد تم اتخاذه كرد فعل لقرار هاري وميجان بالتخلي عن الحياة الملكية.

وتابع مورجان: "عندما تصل إلى نقطة يمكنك فيها دفع ثمنها ، فإن ذلك سيشكل موقف صعب، لأنه إذا كان بإمكانك دفع ثمنها ، فيمكن أن تذهب بالفعل وتفعل ما تريد".

وقال: "يمكن لأي شخص لديه درجة معينة من الثروة أن يدفع ثمنها، أنت تبحث في احتياجاتك مقابل رغبتك في الحماية، وأيضًا، يتعلق الأمر بشيء بسيط للغاية، ربما لا يوجد عدد كافي من ضباط الحماية لتحقيق المطلوب".

وكانت قد رفضت الشرطة الملكية التعليق على هذا الأمر، في حين أن ممثلي دوق ساسكس لم يردوا على الفور على طلب التعليق، وقال متحدث قانوني باسم الأمير هاري في بيان نشر في يناير الماضي، وتضمن: "أنه بينما لدى عائلة ساسكس فريق أمني خاص في الولايات المتحدة، لا يمكن لهذا الأمن تكرار الحماية الضرورية للشرطة أثناء تواجدك في المملكة المتحدة".

وأضاف المتحدث أن أمن هاري تعرض للخطر خلال زيارة للمملكة المتحدة في يوليو 2021 بسبب غياب حماية الشرطة.

كان قد أسس مورجان شركته الأمنية الخاصة، بعد مغادرة العائلة المالكة، وقال مورجان: "نشأ دوق ساسكس مع حماية الشرطة منذ طفولته، ومن الواضح أنه يقدر أهمية الحماية، ولكن عندما تتخطى ذلك ، لا يوجد الكثير من الفرق التي لديها خبرة في التعامل مع مثل هذه الشخصيات الهامة".

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