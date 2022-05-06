قطارات مكيفة .. وزير النقل : خطة شاملة لرفع كفاءة الخطين الأول والثاني للمترو

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير وزير النقل، جولاته التفقدية لمرافق النقل التابعة للوزارة، حيث قام بجولة تفقدية اليوم الجمعة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة بمرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق وخاصة مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وانتظام العمل بالمصالح الحكومية والخاصة مع بداية الأسبوع الحالي

بدأت الجولة ، بتفقد وزير النقل للساحة الخارجية لمحطة مصر للسكك الحديدية وتفقد شبابيك وأكشاك التذاكر للاطمئنان على توافرها وتقديم كافه التسهيلات للمواطنين وعلى انتظام جداول التشغيل وعلى استمرار تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية بخط الصعيد حتى الأربعاء المقبل، وذلك تيسيرا على جمهور الركاب لإعادتهم بعد قضاء العيد مع أسرهم، حيث تعمل القطارات الإضافية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية.

ووجه الوزير خلال خلال تفقده مكتب حجز قطارات النوم بأن تكون كافه اجهزه الحجز المتواجده في كافه المكاتب على مستوى الجمهوريه لديها امكانيه قراءه عدد الكبائن الشاغره وعدد الكبائن المتاحه في كافة القطارات لتسهيل عمليه حجز الكبائن للمواطنين من اي مكان على مستوى الجمهورية.

كما تابع الوزير سير عملية التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج بالمحطة مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب ووجه الوزير بضرورة زياده اللوحات الارشاديه الخاصه ببوابات الدخول والخروج في المحطات التي تم تركيبها بها لتسهيل عمليه انتقال المواطنين من والى الارصفه

كما تفقد الوزير ارصفة الوجهين البحرى والقبلى ووجه بالحفاظ على الشكل الجمالي لكافة الأكشاك والكافتريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات خاصه بقائمه الاسعار على الاكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام بالاضافه الى اعلام الركاب بشكل دوري ومستمر عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفه بضروره الاحتفاظ بالتذكره حتى نهايه الرحله خاصه مع تركيب البوابات الجديده الخاصه بالدخول والخروج كما شدد وزير النقل على ضروره الاستغلال الامثل لكافه الاصول والمساحات المتواجده بالمحطه وكافه محطات السكك الحديديه لزياده موارد الهيئه.



والتقى وزير النقل بعدد من الركاب الذين اشادوا بالتطور الكبير في مستوى الخدمه المقدمه عبر خطوط السكك الحديديه المختلفه وبإنتظام مواعيد قيام القطارات وخلال الحوار افاد احد الركاب بتعرض احد قطارات السكك الحديديه التي كان يستقلها لرشق بالحجاره من قبل بعض الاطفال وهو الامر الذي اكد معه الوزير ان وزارة النقل تقوم بحملات توعيه بشكل دوري ومستمر لمجابهة هذا السلوك السلبي وغيره من السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية وناشد الساده المواطنين بضرورة المشاركه في هذه التوعيه خاصه وأن هذه السلوكيات تتسبب في اضرار بالغه للركاب وسائقي القطارات و اضرار بالقطارات التي هي ملك للشعب كما أكد الوزير على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة التي وجه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لاستمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.



بعدها توجه وزير النقل إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وحرص الوزير على متابعة انتظام حركة قطارات المترو، حيث شاهد مرور القطارات، واطمئن على انتظام زمن التقاطر موجها بالدفع الفوري بقطارات إضافية فى حالة وجود أى كثافات من الركاب وخاصة في اوقات الذروة مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق فى خدمة المواطن المصرى.ثم استقل الفريق مهندس كامل الوزير أحد قطارات الخط الثاني لمترو الانفاق حتى محطة شبرا الخيمة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول ما تنفذه الحكومة المصرية ممثله في وزارة النقل من مشروعات عملاقة في مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي.

أكد الوزير على ان القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الانفاق وتطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثانى بالتوازي مع انشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، مثل شبكه القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة ومشروعي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر مشيرا الى ان هناك خطة لتطوير وإعاده تاهيل ورفع كفاءه الخطين الاول والثاني للمترو حيث سيتم تطوير الخط الاول لمترو لتحسين زمن التقاطر التصميمي الى 2 دقيقه ونصف بدلا من 4 دقيقه ونصف وتحسين الخدمه المقدمه للركاب.

و سيتم تطوير انظمه الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي واعمال السكه والاعمال الكهروميه واعمال القوى الكهربائيه وكذا تطوير الوحدات المتحركه بشراء عدد 55 قطار جديد مكيف وتوريد معدات الورش بالتعاون مع شركه الستوم الفرنسيه التي ستتعاون مع الهيئه العربيه للتصنيع في مجال توطين صناعه القطارات في مصر لافتا الى انه سيتم اعاده تاهيل عدد 23 قطار من الاسطول الحالي للخط الأول كما سيتم تطوير انظمه الخط الثاني المترو واعاده تاهيل وتوريد قطارات جديده حيث سيتم عمل عمرات واعاده تاهيل ورفع كفاءه لعدد 35 قطار بالخط الثاني لتكون كافه قطارات الخط مكيفه وحيث سيساهم ذلك في تخفيض زمن التقاطر واستيعاب الزياده المطردة في عدد الركاب وتقديم خدمات مميزه لهم من خلال تنفيذ خطة لتحويل كافه القطارات بالخطين الاول والثاني إلى قطارات مكيفة.



وفي ختام جولته تفقد الوزير محطه شبرا الخيمه للسكك الحديديه حيث وجه بضروره رفع كفاءه كافه كباري المشاه المؤدية الى المحطه وذلك بالتنسيق مع المحافظه وكذا ازاله اي تعديات على حرم السكه الحديد بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه وزياده اكشاك التذاكر في الصاله العلويه للمحطة لتسهيل حجز المواطنين للتذاكر و الاستغلال الامثل لكافه المساحات المتواجده بها خاصه وانها من المحطات التي تحظى بكثافه الركاب عاليه وذاك لزياده الموارد الماليه لهيئه السكك الحديديه.

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