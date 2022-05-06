عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطارات مكيفة .. وزير النقل : خطة شاملة لرفع كفاءة الخطين الأول والثاني للمترو

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير وزير النقل، جولاته التفقدية لمرافق النقل التابعة للوزارة، حيث قام  بجولة تفقدية اليوم الجمعة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة بمرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق وخاصة مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وانتظام العمل بالمصالح الحكومية والخاصة  مع بداية الأسبوع الحالي 
بدأت الجولة ، بتفقد وزير النقل للساحة الخارجية لمحطة مصر للسكك الحديدية  وتفقد  شبابيك وأكشاك التذاكر للاطمئنان على توافرها وتقديم كافه التسهيلات للمواطنين وعلى انتظام جداول التشغيل وعلى استمرار تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية  بخط الصعيد حتى الأربعاء المقبل، وذلك تيسيرا على جمهور الركاب لإعادتهم بعد قضاء العيد مع أسرهم، حيث تعمل القطارات الإضافية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية. 
ووجه الوزير خلال خلال تفقده مكتب حجز قطارات النوم بأن تكون كافه اجهزه الحجز المتواجده في كافه المكاتب على مستوى الجمهوريه لديها امكانيه قراءه عدد الكبائن الشاغره وعدد الكبائن المتاحه في كافة القطارات لتسهيل عمليه حجز الكبائن للمواطنين من اي مكان على مستوى الجمهورية. 
كما تابع الوزير سير  عملية التشغيل التجريبي  للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج بالمحطة  مع الاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية، حيث تم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب ووجه الوزير بضرورة زياده اللوحات الارشاديه الخاصه ببوابات الدخول والخروج في المحطات التي تم تركيبها بها لتسهيل عمليه انتقال المواطنين من والى الارصفه
كما تفقد الوزير ارصفة الوجهين البحرى والقبلى ووجه  بالحفاظ على الشكل الجمالي لكافة الأكشاك والكافتريات الموجودة بالمحطة ووضع لوحات خاصه بقائمه الاسعار على الاكشاك والمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة والقطارات وعلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام بالاضافه الى اعلام الركاب بشكل دوري ومستمر  عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفه بضروره الاحتفاظ بالتذكره حتى نهايه الرحله خاصه مع تركيب البوابات الجديده الخاصه بالدخول والخروج كما شدد وزير النقل على ضروره الاستغلال الامثل لكافه الاصول والمساحات المتواجده بالمحطه وكافه محطات السكك الحديديه لزياده موارد الهيئه.

 
والتقى وزير النقل بعدد من الركاب الذين اشادوا بالتطور الكبير في مستوى الخدمه المقدمه عبر خطوط السكك الحديديه المختلفه وبإنتظام مواعيد قيام القطارات وخلال الحوار افاد احد الركاب بتعرض احد قطارات السكك الحديديه التي كان يستقلها لرشق بالحجاره من قبل بعض الاطفال وهو الامر الذي اكد معه الوزير ان وزارة النقل تقوم بحملات توعيه بشكل دوري ومستمر لمجابهة هذا السلوك السلبي وغيره من السلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية  وناشد الساده المواطنين بضرورة المشاركه في هذه التوعيه خاصه وأن هذه السلوكيات  تتسبب في  اضرار بالغه للركاب وسائقي القطارات و اضرار بالقطارات التي هي ملك للشعب كما أكد الوزير على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة التي وجه بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية   لاستمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.


بعدها توجه وزير النقل إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وحرص الوزير على متابعة انتظام حركة  قطارات المترو، حيث شاهد مرور القطارات، واطمئن على انتظام زمن التقاطر  موجها بالدفع الفوري بقطارات إضافية  فى حالة وجود أى كثافات من الركاب وخاصة في اوقات الذروة مؤكدا أن الكل يجب أن يتسابق فى خدمة المواطن المصرى.ثم استقل الفريق مهندس كامل الوزير أحد قطارات الخط الثاني لمترو الانفاق حتى محطة شبرا الخيمة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول ما تنفذه الحكومة المصرية ممثله في وزارة النقل من مشروعات عملاقة في مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي.

 أكد الوزير على ان القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الانفاق وتطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثانى بالتوازي مع انشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي  الصديقة للبيئة، مثل شبكه القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة ومشروعي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر مشيرا الى ان هناك خطة لتطوير وإعاده تاهيل ورفع كفاءه الخطين الاول والثاني للمترو حيث سيتم تطوير الخط الاول لمترو لتحسين زمن التقاطر التصميمي الى 2 دقيقه ونصف بدلا من 4 دقيقه ونصف وتحسين الخدمه المقدمه للركاب.

 و سيتم تطوير انظمه الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي واعمال السكه والاعمال الكهروميه واعمال القوى الكهربائيه وكذا تطوير الوحدات المتحركه بشراء عدد 55 قطار جديد مكيف وتوريد معدات الورش بالتعاون مع شركه الستوم الفرنسيه التي ستتعاون مع الهيئه العربيه للتصنيع في مجال توطين  صناعه القطارات في مصر لافتا الى انه سيتم اعاده تاهيل  عدد  23 قطار من الاسطول الحالي للخط الأول كما سيتم تطوير انظمه الخط الثاني المترو واعاده تاهيل وتوريد قطارات جديده حيث سيتم عمل عمرات  واعاده تاهيل ورفع كفاءه لعدد 35 قطار بالخط الثاني لتكون كافه قطارات الخط مكيفه وحيث سيساهم ذلك في  تخفيض زمن التقاطر  واستيعاب الزياده  المطردة في عدد الركاب وتقديم خدمات مميزه لهم من خلال تنفيذ خطة لتحويل كافه القطارات بالخطين الاول والثاني إلى قطارات مكيفة.

 
وفي ختام جولته تفقد الوزير محطه شبرا الخيمه للسكك الحديديه حيث وجه بضروره رفع كفاءه كافه كباري المشاه المؤدية الى المحطه وذلك بالتنسيق مع المحافظه وكذا ازاله اي تعديات على حرم السكه الحديد بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه وزياده اكشاك التذاكر في الصاله العلويه للمحطة لتسهيل حجز المواطنين للتذاكر  و الاستغلال الامثل لكافه المساحات المتواجده بها خاصه وانها من المحطات التي تحظى بكثافه الركاب عاليه وذاك لزياده  الموارد الماليه لهيئه السكك الحديديه.

IMG-20220506-WA0007
IMG-20220506-WA0007
IMG-20220506-WA0017
IMG-20220506-WA0017
IMG-20220506-WA0027
IMG-20220506-WA0027
IMG-20220506-WA0016
IMG-20220506-WA0016
IMG-20220506-WA0026
IMG-20220506-WA0026
IMG-20220506-WA0015
IMG-20220506-WA0015
IMG-20220506-WA0025
IMG-20220506-WA0025
IMG-20220506-WA0014
IMG-20220506-WA0014
IMG-20220506-WA0024
IMG-20220506-WA0024
IMG-20220506-WA0013
IMG-20220506-WA0013
IMG-20220506-WA0023
IMG-20220506-WA0023
IMG-20220506-WA0012
IMG-20220506-WA0012
IMG-20220506-WA0022
IMG-20220506-WA0022
IMG-20220506-WA0011
IMG-20220506-WA0011
IMG-20220506-WA0021
IMG-20220506-WA0021
IMG-20220506-WA0010
IMG-20220506-WA0010
IMG-20220506-WA0020
IMG-20220506-WA0020
IMG-20220506-WA0009
IMG-20220506-WA0009
IMG-20220506-WA0019
IMG-20220506-WA0019
IMG-20220506-WA0008
IMG-20220506-WA0008
IMG-20220506-WA0018
IMG-20220506-WA0018
IMG-20220506-WA0028
IMG-20220506-WA0028

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

زلازل ببورصات العالم.. تراجعات جماعية لرفع الفائدة بأمريكا وسياسة "صفر كوفيد" الصينية

في أحضانه .. جنا عمرو دياب تنشر رسائلها مع حبيبها الإنجليزي |شاهد

ترشيحاتنا

فضل سورة الملك وقصتها‏ .. و3 أمور للاستفادة منها

الكرملين: بولندا قد تكون مصدر تهديد لـ روسيا

ترتيب جدول الدوري .. الزمالك يتصدر والأهلي يتراجع وبيراميدز في المركز الثالث

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

مصرع طفلين مصريين أثناء ذهابهما لأداء العمرة بالسعودية|صور

قطارات مكيفة .. وزير النقل : خطة شاملة لرفع كفاءة الخطين الأول والثاني للمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ