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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط بلطجي اعتدى على جاره بسلاح أبيض بالدقهلية.. فيديو

بلطجي يعتدى على
بلطجي يعتدى على جاره بسلاح أبيض بالدقهلية

تمكن ضباط شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط بلطجي أصاب نجار مسن بطعنتين في رقبته وجنبه مما تسبب في إصابته ب 15 غرزة  في منطقة ميت رومي بمركز دكرنس، إضافة الى الضرب بالأيدي والإهانة ‏التي تعرض لها دون سبب غير اتهامه لجيرانه بإزعاجه، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة.

 تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي  مقطع فيديو علي صفحات التواصل الاجتماعي يرصد واقعة التعدي وسط المطالبة بسرعة القبض علي ‏‏"البلطجي".

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز دكرنس ، يفيد برصد  وحدة المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي مقطع الفيديو يجري تداوله لواقعة تعدي شخص علي آخر مستخدما "خنجر".

تم   التنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبالفحص تبين ان مرتكب الواقعة يدعي "منصور.ر.أ"، 30 عاما، سائق،والسابق اتهامه في عدد من ‏القضايا ،  ويمارس سطوته علي جيرانه، ‏ والمصاب، " أحمد السيد إبراهيم السيد"، 63 عاما نجار مقيم بمنطقة ميت ‏رومي مركز دكرنس، ومحرر محضر بمركز شرطة دكرنس بها.‏

أوضح الجيران  أن الشاب سبق وتعرض لجاره المصاب أكثر من مرة ولأسباب غريبة منها ‏‏"أنهم عندما يحركون كنب البيت يزعجه الصوت"، وتدخل أهالي المنطقة وقرروا أن يعقدوا جلسة ‏عرفية بعد عيد الفطر المبارك ، إلا أن ذلك الشاب "البلطجي "ما أن شاهد المصاب في الشارع حتى بدأ ‏في التحرش اللفظي به، وأخرج خنجر من طيات ملابسه وضربه به فأصابه بجرح نافذ في جنبه، حوالي ‏‏10 غرز طبية، وجرح آخر في رقبته حوالي 5 غرز.‏

وذكروا أنهم توجهوا إلى مركز شرطة دكرنس وحرروا محضرا للمرة الأولي ضده، فقد سبق وان تعرض ‏للمصاب إلا أنه كان يتلاشي الاصطدام بجاره وكان لا يحرر محضرا خوفا من التسبب في غضبه إلا أن ‏المرة الأخيرة كان لا يمكن السكوت عنها.‏

وأشاروا إلي أن المصاب  مسن ولديه بنتين ، ‏مؤكدين  أن ما رصدته كاميرات المراقبة ما هو إلا نصف ما حدث، وأن ضرب "الخنجر" لم يظهر ‏في الفيديو.‏


بتقنين الإجراءات تم  ضبط المتهم المتورط في الواقعة وبمواجهته أقر بارتكابها بدعوي إزعاجه وأنه سيقتله إذا  تكرر الإزعاج.

الدقهلية بلطجي مسن منطقة ميت رومي دكرنس كاميرات المراقبة

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