في 20 خطوة.. دليل الطالب للتعامل مع منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج

تنطلق غدا السبت الموافق 7 مايو 2022، امتحانات الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام “أبناؤنا في الخارج” بالصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي ، والتي من المقرر أن تعقد إلكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد).
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد دليل الطالب للدخول على منصة الامتحانات :
- دخول الاختبار لابد أن يكون عن طريق كمبيوتر أو لابتوب
- لابد أن يكون الكمبيوتر متصلا بكاميرا
- وصل السماعة وتأكد من أن سرعة الانترنت جيدة
- دخول الامتحان لابد أن يكون عن طريق متصفح جوجل كروم
- افتح متصفح جوجل كروم
- ادخل على رابط exam.abroad.moe.gov.eg
- اضغط على sign in with microsoft
- اكتب اسم المستخدم واضغط next
- اكتب كلمة السر ثم اضغط sign in ثم اضغط next
- ادخل رقم تليفونك او ايميل بديل لك لمساعدتك في حالة نسيان كلمة السر
- اضغط على set it up now ثم اضغط على finish ثم اضغط yes
- اضغط على كلمة الاختبارات من القائمة الرئيسية لبدء الاختبار
- على الطالب ان يقوم بالسماح للنظام باستخدام الكاميرا ثم يضغط مرة اخرى لمشاركة الشاشة الخاصة به مع النظام
- سيقوم النظام بكشف الوجه تلقائيا والسماح للطالب بدخول الاختبار اذا كان وجهه مطابقا لصورة ملفه الشخصي
- سيقوم الادمن بقبول الطالب يدويا اذا كان وجهه غير مطابق
- في حالة وجود مشكلة في الكاميرا يجب التأكد من اعطاء كافة الصلاحيات للمتصفح لفتح الكاميرا
- ادخل على قائمة الاختبارات واختر الاختبار واضغط على بدء الاختبار
- سيظهر في صفحة الاختبار عدد الاسئلة واسم الاختبار ومدته والاسئلة التي تم الاجابة عليها ، وهناك عدة ألوان تكشف خريطة الاسئلة ، فاللون الازرق يرمز للسؤال الحالي ، واللون الاخضر يرمز للاسئلة المجاب عنها ، واللون الاصفر يرمز للاسئلة التي تم تأجيلها ، واللون الابيض للاسئلة الغير مجابة ، واللون الرمادي يرمز للاسئلة التي لم تعرض بعد.
- في حالة الانتهاء من الاجابة على السؤال ، يكون على الطالب أن يضغط على ايقونة التالي ثم ايقونة موافقة للانتقال للسؤال التالي ، اما في حالة رغبة الطالب في تأجيل الاجابة على اي سؤال يمكنه الضغط على ايقونة تأجيل الاجابة ثم الضغط على ايقونة موافقة ، ويمكن الرجوع للاسئلة المؤجلة بالضغط على رقم السؤال
- بعد الانتهاء من الاجابة على الامتحان كله ، يكون على الطالب الضغط على انهاء الامتحان ثم الضغط على موافق.