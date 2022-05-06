في 20 خطوة.. دليل الطالب للتعامل مع منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج

قبل انطلاقها غدا..

تنطلق غدا السبت الموافق 7 مايو 2022، امتحانات الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام “أبناؤنا في الخارج” بالصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي ، والتي من المقرر أن تعقد إلكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد).

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد دليل الطالب للدخول على منصة الامتحانات :

دخول الاختبار لابد أن يكون عن طريق كمبيوتر أو لابتوب

لابد أن يكون الكمبيوتر متصلا بكاميرا

وصل السماعة وتأكد من أن سرعة الانترنت جيدة

دخول الامتحان لابد أن يكون عن طريق متصفح جوجل كروم

افتح متصفح جوجل كروم

ادخل على رابط exam.abroad.moe.gov.eg

اضغط على sign in with microsoft

اكتب اسم المستخدم واضغط next

اكتب كلمة السر ثم اضغط sign in ثم اضغط next

ادخل رقم تليفونك او ايميل بديل لك لمساعدتك في حالة نسيان كلمة السر

اضغط على set it up now ثم اضغط على finish ثم اضغط yes

اضغط على كلمة الاختبارات من القائمة الرئيسية لبدء الاختبار

على الطالب ان يقوم بالسماح للنظام باستخدام الكاميرا ثم يضغط مرة اخرى لمشاركة الشاشة الخاصة به مع النظام

سيقوم النظام بكشف الوجه تلقائيا والسماح للطالب بدخول الاختبار اذا كان وجهه مطابقا لصورة ملفه الشخصي

سيقوم الادمن بقبول الطالب يدويا اذا كان وجهه غير مطابق

في حالة وجود مشكلة في الكاميرا يجب التأكد من اعطاء كافة الصلاحيات للمتصفح لفتح الكاميرا

ادخل على قائمة الاختبارات واختر الاختبار واضغط على بدء الاختبار

سيظهر في صفحة الاختبار عدد الاسئلة واسم الاختبار ومدته والاسئلة التي تم الاجابة عليها ، وهناك عدة ألوان تكشف خريطة الاسئلة ، فاللون الازرق يرمز للسؤال الحالي ، واللون الاخضر يرمز للاسئلة المجاب عنها ، واللون الاصفر يرمز للاسئلة التي تم تأجيلها ، واللون الابيض للاسئلة الغير مجابة ، واللون الرمادي يرمز للاسئلة التي لم تعرض بعد.

في حالة الانتهاء من الاجابة على السؤال ، يكون على الطالب أن يضغط على ايقونة التالي ثم ايقونة موافقة للانتقال للسؤال التالي ، اما في حالة رغبة الطالب في تأجيل الاجابة على اي سؤال يمكنه الضغط على ايقونة تأجيل الاجابة ثم الضغط على ايقونة موافقة ، ويمكن الرجوع للاسئلة المؤجلة بالضغط على رقم السؤال

بعد الانتهاء من الاجابة على الامتحان كله ، يكون على الطالب الضغط على انهاء الامتحان ثم الضغط على موافق.

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