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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها غدا..

في 20 خطوة.. دليل الطالب للتعامل مع منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج

دليل امتحانات ابناؤنا
دليل امتحانات ابناؤنا في الخارج

تنطلق غدا السبت الموافق 7 مايو 2022، امتحانات الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام “أبناؤنا في الخارج” بالصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي ، والتي من المقرر أن تعقد  إلكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد).

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد دليل الطالب للدخول على منصة الامتحانات :

  • دخول الاختبار لابد أن يكون عن طريق كمبيوتر أو لابتوب
  • لابد أن يكون الكمبيوتر متصلا بكاميرا
  • وصل السماعة وتأكد من أن سرعة الانترنت جيدة
  • دخول الامتحان لابد أن يكون عن طريق متصفح جوجل كروم
  • افتح متصفح جوجل كروم
  • ادخل على رابط  exam.abroad.moe.gov.eg
  • اضغط على sign in with microsoft
  • اكتب اسم المستخدم واضغط next
  • اكتب كلمة السر ثم اضغط sign in ثم اضغط next
  • ادخل رقم تليفونك او ايميل بديل لك لمساعدتك في حالة نسيان كلمة السر
  • اضغط على set it up now ثم اضغط على finish ثم اضغط yes
  • اضغط على كلمة الاختبارات من القائمة الرئيسية لبدء الاختبار
  • على الطالب ان يقوم بالسماح للنظام باستخدام الكاميرا ثم يضغط مرة اخرى لمشاركة الشاشة الخاصة به مع النظام
  • سيقوم النظام بكشف الوجه تلقائيا والسماح للطالب بدخول الاختبار اذا كان وجهه مطابقا لصورة ملفه الشخصي
  • سيقوم الادمن بقبول الطالب يدويا اذا كان وجهه غير مطابق
  • في حالة وجود مشكلة في الكاميرا يجب التأكد من اعطاء كافة الصلاحيات للمتصفح لفتح الكاميرا
  • ادخل على قائمة الاختبارات واختر الاختبار واضغط على بدء الاختبار
  • سيظهر في صفحة الاختبار عدد الاسئلة واسم الاختبار ومدته والاسئلة التي تم الاجابة عليها ، وهناك عدة ألوان تكشف خريطة الاسئلة ، فاللون الازرق يرمز للسؤال الحالي ، واللون الاخضر يرمز للاسئلة المجاب عنها ، واللون الاصفر يرمز للاسئلة التي تم تأجيلها ، واللون الابيض للاسئلة الغير مجابة ، واللون الرمادي يرمز للاسئلة التي لم تعرض بعد.
  • في حالة الانتهاء من الاجابة على السؤال ، يكون على الطالب أن يضغط على ايقونة التالي ثم ايقونة موافقة للانتقال للسؤال التالي ، اما في حالة رغبة الطالب في تأجيل الاجابة على اي سؤال يمكنه الضغط على ايقونة تأجيل الاجابة ثم الضغط على ايقونة موافقة ، ويمكن الرجوع للاسئلة المؤجلة بالضغط على رقم السؤال
  • بعد الانتهاء من الاجابة على الامتحان كله ، يكون على الطالب الضغط على انهاء الامتحان ثم الضغط على موافق.

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ابناؤنا في الخارج امتحانات منصة الطلاب Jobs Education

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