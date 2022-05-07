نشرة أخبار البرلمان | شروط ترخيص الشركات العاملة بالتقييم المالي.. رسوم تسجيل الوحدات بالشهر العقاري والمستندات المطلوبة

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:



قانون سوق رأس المال .. شروط ترخيص الشركات العاملة بالتقييم المالي

القانون يحظر علي المحامي الإساءة لخصم موكله بهذه الطريقة ..تفاصيل

استخلاص المبادئ القانونية.. تعرف على تشكيل واختصاصات المكتب الفني بمحكمة النقض

قانون التجارة البحرية .. عقوبات مخالفة السفن اشتراطات العمل

شكاوى النواب: مقترح توفير سيارات لنقل ذوي الإعاقة يحتاج تنسيق الوزارات المعنية

بعد إعادة تنظيمها.. محطة الزهراء تحفظ نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة

قبل تطبيق القانون غدا.. ننشر رسوم تسجيل الوحدات بالشهر العقاري والمستندات المطلوبة