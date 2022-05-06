عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شكاوى النواب: مقترح توفير سيارات لنقل ذوي الإعاقة يحتاج تنسيق الوزارات المعنية

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

قال النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن فكرة مقترح إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة، فكرة مقدرة وسوف تنال ترحيبا كبيرا عند مناقشتها، منوها أن أي فكرة أو مقترح يدعم فئة ذوي الإعاقة سوف يلاقي الترحيب الكامل .

ونوه حسين في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يوجد في أوربا عربات واتوبيسات عامة مهيأة لنقل فئة ذوي الإعاقة ، عن طريق وجود منزلقات وأنظمة خاصة لمساعدتهم في الركوب دون الاستعانة بأي شخص وبشكل مريح يجعلهم جزء من المجتمع الذي يعيشون به.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان أن توفير هذه السيارات في مصر، يواكب عصر الجمهورية الجديدة في الاهتمام بكافة الفئات، منوها أن فئة ذوي الهمم تعاني بشكل كبير عند تعاملهم مع وسائل المواصلات التقليدية.

واستطرد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هذا الأمر متعلق بعدد من الجهات حيث انه يرتبط بوزارات الصحة والتنمية المحلية وأيضا النقل، وهو ما يحتاج إلى التنسيق بشأنه من أجل تفعيله.
 

البرلمان مجلس النواب ذوي الإعاقة محافظات السيارات الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

ترشيحاتنا

كهربا ببلاش.. مصطفى يصنع محطة طاقة شمسية في منزله بالمنيا | شاهد

حكاية وسام اليابان الإمبراطوري الممنوح لوزير الخارجية العماني السابق

بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر إبريل

إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

أخبار السيارات| أفضل 10 مركبات كهربائية في 2022.. ولاند روفر تكرم طائرة سلاح الجو البريطاني "شينوك"

صدمة لجماهير القلعة الحمراء.. عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام وفاق سطيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

فيديو

هما مش متجوزين؟.. زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج على الطريقة اليونانية

تكفل بعلاجهم.. تفاصيل جديدة بعد إصابة 3 فتيات في ملاهي شبين القناطر

تفاصيل اتفاقية قطر القابضة وإيلون ماسك لشراء تويتر.. فيديو جراف

ضحايا وغرقى.. حوادث أسبوع العيد تدمي القلوب

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ