شكاوى النواب: مقترح توفير سيارات لنقل ذوي الإعاقة يحتاج تنسيق الوزارات المعنية

قال النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن فكرة مقترح إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوي الإعاقة، فكرة مقدرة وسوف تنال ترحيبا كبيرا عند مناقشتها، منوها أن أي فكرة أو مقترح يدعم فئة ذوي الإعاقة سوف يلاقي الترحيب الكامل .

ونوه حسين في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يوجد في أوربا عربات واتوبيسات عامة مهيأة لنقل فئة ذوي الإعاقة ، عن طريق وجود منزلقات وأنظمة خاصة لمساعدتهم في الركوب دون الاستعانة بأي شخص وبشكل مريح يجعلهم جزء من المجتمع الذي يعيشون به.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان أن توفير هذه السيارات في مصر، يواكب عصر الجمهورية الجديدة في الاهتمام بكافة الفئات، منوها أن فئة ذوي الهمم تعاني بشكل كبير عند تعاملهم مع وسائل المواصلات التقليدية.

واستطرد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هذا الأمر متعلق بعدد من الجهات حيث انه يرتبط بوزارات الصحة والتنمية المحلية وأيضا النقل، وهو ما يحتاج إلى التنسيق بشأنه من أجل تفعيله.

