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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل تطبيق القانون غدا.. ننشر رسوم تسجيل الوحدات بالشهر العقاري والمستندات المطلوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبدأ غدا السبت الموافق 7 مايو، تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي ينتظره العديد من المواطنين لما جاء باخله من مزايا عدة إضافة إلى انهاءه أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، ناهيك عن تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما.

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كما يستهدف القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقاري، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

رسوم التسجيل بالشهر العقاري

ووفقا للتعديلات الجديدة، فإن رسوم التسجيل في الشهر العقاري تبدأ من 500 جنيه للوحدات من متر لـ 100 متر،  بينما الوحدات من 100 لـ 200 متر رسوم التسجيل 1000 جنيه.

وتصل رسوم تسجيل الوحدات من 200 متر لـ 300 متر 1500 جنيه، بينما الوحدات فوق الـ 300 متر فإن رسوم التسجيل 2000 جنيه.

المستندات المطلوبة للتسجيل

 

-البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

-خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات

-السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).

-إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.

-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

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