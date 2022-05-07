ستكون دائمًا حب حياتي.. رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت الفنانة رزان المغربي ، بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ونشرت رزان مغربي صورة لها برفقة زوجها وعلقت قائلة : إلى رفيقي ، في عيد ميلادك ، أريد أن أتمنى لك حياة مليئة بالضحك والسعادة، ستكون دائمًا حب حياتي وعظمتنا الخلفية أنا والأمير رام إلى الأبد وأكثر، عيد ميلاد سعيد حبيبي.

يذكر أن رزان المغربي ، شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.