تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل السردين المخلل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي.



#المقادير



كيلو سردين طازج -بلدي-

كيس ملح

3 ملاعق طعام شطة

#للتحضير_والطريقة:

احضري السردين طازج ولا تقومي بغسله أو فتحه حتى لا يهترئ أثناء فترة.

التخليل التمليح



ضعيه كما هو فى مصفاة حتى يتخلص من مياهه وعصارته.

فى هذه الأثناء اخلطي الشطة و الملح معاً جيداً.

ثم ابدأي بحشو الخياشيم و الفتحات الخارجية جيداً بخليط الشطة و الملح.

وهكذا بعد أن تقومي بحشوه، ضعيه فى علبة بلاستيكية نظيفة و قومي برصه طبقات فوق بعضها البعض.

احكمي إغلاق العلبة جيداً و ضعيه فى مكان جيد التهوية من أسبوع : 10 أيام.

بعد ذلك قومي بإخراجه و غسله بالماء و تنظيفه جيداً من بقايا الملح و الشطة.

افتحي السردين و ضعي الخل و الزيت و الليمون عليه و قدميه مع البصل الأخضر و السلطة.