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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السردين المخلل بمذاق لا يقاوم

السردين المخلل
السردين المخلل

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل السردين المخلل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي. 

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#المقادير


كيلو سردين طازج -بلدي-
كيس ملح
3 ملاعق طعام شطة
#للتحضير_والطريقة:
احضري السردين طازج ولا تقومي بغسله أو فتحه حتى لا يهترئ أثناء فترة. 

التخليل التمليح


ضعيه كما هو فى مصفاة حتى يتخلص من مياهه وعصارته.
فى هذه الأثناء اخلطي الشطة و الملح معاً جيداً.
ثم ابدأي بحشو الخياشيم و الفتحات الخارجية جيداً بخليط الشطة و الملح.
وهكذا بعد أن تقومي بحشوه، ضعيه فى علبة بلاستيكية نظيفة و قومي برصه طبقات فوق بعضها البعض.
احكمي إغلاق العلبة جيداً و ضعيه فى مكان جيد التهوية من أسبوع : 10 أيام.
بعد ذلك قومي بإخراجه و غسله بالماء و تنظيفه جيداً من بقايا الملح و الشطة.
افتحي السردين و ضعي الخل و الزيت و الليمون عليه و قدميه مع البصل الأخضر و السلطة.

السرطان البصل الاخضر طريقة عمل السردين يقى من الزهايمر والصرع سمك السردين ​​​​​​​health

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