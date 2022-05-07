تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل السردين المخلل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي.
#المقادير
كيلو سردين طازج -بلدي-
كيس ملح
3 ملاعق طعام شطة
#للتحضير_والطريقة:
احضري السردين طازج ولا تقومي بغسله أو فتحه حتى لا يهترئ أثناء فترة.
التخليل التمليح
ضعيه كما هو فى مصفاة حتى يتخلص من مياهه وعصارته.
فى هذه الأثناء اخلطي الشطة و الملح معاً جيداً.
ثم ابدأي بحشو الخياشيم و الفتحات الخارجية جيداً بخليط الشطة و الملح.
وهكذا بعد أن تقومي بحشوه، ضعيه فى علبة بلاستيكية نظيفة و قومي برصه طبقات فوق بعضها البعض.
احكمي إغلاق العلبة جيداً و ضعيه فى مكان جيد التهوية من أسبوع : 10 أيام.
بعد ذلك قومي بإخراجه و غسله بالماء و تنظيفه جيداً من بقايا الملح و الشطة.
افتحي السردين و ضعي الخل و الزيت و الليمون عليه و قدميه مع البصل الأخضر و السلطة.