عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: التعدي على  الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء كارثة تخلق العشوائيات

التعدى على الأراضى
التعدى على الأراضى الزراعية

رفض حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين محاولات البعض لعودة البناء على الأراضي الزراعية تحت أي ظرف، لافتًا إلي أن مثل هذه الدعوات في ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب.

وأضاف عبدالرحمن في بيان له اليوم  أن بعض المواطنين ينظرون إلي مسألة البناء علي الأراضي الزراعية بمنظور ضيق ولا يدركون خطورة هذا التصرف علي الأمن الغذائي المصري في المستقبل.

وتابع عبدالرحمن أن التعدي علي  الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء كارثه تخلق العشوائيات وتهدد الامن الغذائي 

وأشار ابوصدام إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بهذا الشأن واضحه وصريحه وأن الحكومة تبذل قصاري جهدها لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتوفر سكن جديد وحديث وبه كافة مقومات المعيشة في مدن جديده لمن يرغب .

وأوضح أبوصدام أن زمن البناء علي الأراضي الزراعية في الاعياد والمواسم قد ولي وأن اية محاولة للالتفاف علي القوانين للاعتداء علي الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التبوير أو باستخدام الأراضي الزراعية في غير الزراعة بأي ذريعة أصبح مكشوفا ومعروفا للجميع وجريمه يعاقب عليها القانون

وثمن  عبدالرحمن دور مؤسسات الدولة خلال اجازة عيد الفطر المبارك ويقظة رجالها في منع وقوع اي اعتداء علي الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.
رافضا دعوة  كمال عثمان نائب نقيب الفلاحين في مداخلته مع الإعلامي مصطفي بكري والتي طالب فيها  بالسماح بعودة البناء بالشكل الذي كان سائد بحجة توفير عمل للعاملين في هذا المجال 

وأكد أن المشروعات القوميه العملاقة في مجال بناء المدن الجديده تسع كل العاملين.

الفلاحين التعدي علي الأراضي الزراعية الخصبه التعدي على الاراضي الزراعية كارثة العشوائيات حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين البناء على الأراضي الزراعية الأراضى الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

ترشيحاتنا

امتحانات أبنائنا في الخارج|إشادات بسهولة العربي وكفاءة المنصة الإلكترونية في دول مختلفة 

باشاك شهير ضد جالاتا سراي| صدام مصري بين تريزيجيه ومصطفى محمد في الدورى التركي

مصدر : لن يتم تعديل أسعار وحدات سكن ودار مصر وجنة في الطرح الجديد

العراق..وباء جديد ينتشر فى البلاد وتسجيل 8 وفيات و40 إصابة خلال أيام

من 7 صباحا لـ 11 مساء.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة

تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي يعرضك للحبس 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

فيديو

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ