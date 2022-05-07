وكيل التعليم بالغربية: انتظام امتحانات النقل لجميع الصفوف الدراسية.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، أن غرفة العمليات ومتابعة انتظام امتحانات النقل لجميع الصفوف الدراسية لم تتلق أي شكاوى داخل اللجان على مستوى جميع المدارس بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.



صرح بذلك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لافتا إلى أن جميع اللجان كانت مجهزة لتوافد الطلاب والطالبات بجميع المدارس بالمحافظة، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 م، لصفوف النقل بجميع المراحل والنوعيات.

وشدد وكيل التربية والتعليم على ضرورة النظافة والتعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتوافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أنه تم التشديد على تحقيق الانضباط والانتظام داخل جميع اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ تعليمات الأمن، والتواجد المستمر للزائرة الصحية بجميع المدارس.

وقال "حسن" إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات سير الامتحانات أولا بأول، وعلى تواصل مستمر معها للوقوف على كل الأحداث التي تتم داخل جميع اللجان.

وأضاف أنه تم التنبيه على مديري الإدارات بضرورة قيام مسئولي الكنترولات الداخلية بالمدارس بإنهاء أعمالها أولاً بأول استعدادا لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.



من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة الجهود المستمرة للمحافظ، وتوجيهاته بتضافر الجهود مع التربية والتعليم، وتكليفه لمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء دكتور هانى عويس، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، لتأمين سير الامتحانات، ولجميع رؤساء مراكز المدن والاحياء بتنفيذ حملات النظافة وإزالة الإشغالات في محيط المدارس، لنظافة وتأمين جميع المدارس من الخارج، ومتابعته للجان سير الامتحانات صباحا ومساء، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات في سهولة ويسر.

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