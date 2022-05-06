أمن الغربية يضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات أسرية بالمحلة

نجحت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية في إلقاء القبض علي 4 متهمين فى واقعة الأعتداء بالسلاح الأبيض من المارة على شابين وهم أشقاء طليقة أحد المتهمين، عقب صلاة العيد إثر خلافات على النفقة والقايمة المنقولات مما تسبب في أصابتهم بجروح قطعية فى مختلف أنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوى بطنطا.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بقيام ٥ أشخاص هم " ا. ال م" 30 سنة وصاحب ورشة طليق شقيقة المجنى عليهم، ووالده " ال . م " 60 سنة بالأشتراك مع شقيقة " ي . ال " وخاله " م. م. ع " 35 سنة وخاله الثانى "م. م " 45 سنة بالأعتداء بالسلاح الأبيض " بلطة وسكين ومطواه " على شقيقين طليقة المتهم الأول وهم "نعيم السيد عباس 27 سنة عامل وشقيقة الزغبي 16 سنة عامل" عقب صلاة العيد ما أدى إلى أصابتهم بجروح قطعية فى مختلف أنحاء الجسد.

كما خصصت سيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفى المنشاوى لتلقى العلاج اللازم، ومن خلال التحقيق مع المجنى عليهم، أكدوا أن المتهم الأول طليق شقيقتهم " أمانى " عليه أحكام نفقة وتسليم قايمة المنقولات الزوجية، وأنه دائم التعدى عليهم، وعقب صلاة العيد فوجؤا بالمتهم بالتنسيق مع والده وشقيقه واخواله بالترصد للمجنى عليه الأول " الزغبى " فى الطريق العام بالمنطقة الصناعية، وأعتدوا عليه بالسلاح الأبيض والضرب بالشوم وأصابوه بجرح قطعى فى الرقبة وكدمات فى العين اليسرى، وأستطاع الأفلات منهم، فقاموا بالأتصال بشقيقه الأخر " نعيم " قائلين " تعالى خد جثة أخوك " وعندما ذهب لأنقاذ شقيقه أعتدوا عليه بالبلطة والسكين والمطواه، ما أدى إلى أصابته بجرح قطعى فى الرقبة والبطن وقطع فى اليدين، وقام أحد المارة بأنقاذه، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وباجراء التحريات حول الواقعة، تبين صحة الأتهامات وتم ضبط ٤ متهمين، كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب وهو خال المتهم الأول.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .