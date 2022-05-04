محافظ الغربية يشكل لجنة هندسية لمعاينة انهيار شرفة منزل بالسنطة

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة تشكيل لجنة من إدارة المنشآت الايلة السقوط لفحص حالة العقار المنهار بقرية بقبولة التابعة لمركز السنطة .

كما أسفر حادث الانهيار في التسبب في إصابة 6 فتيات سقطت بهن شرفة العقار أثناء وقوفهن بداخلها لمشاهدة فرح بذات المنطقة.

في ذات السياق أعلنت مني صالح رئيس مدينة السنطة عن الدفع بفريق من المهندسين لفحص العقار وأسباب انهيار أجزاء منه والوقوف على حالة العقار المنهار وفحص ملف العقار.



كما قررت النيابة العامة بدائرة مركز السنطة عن سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط أجزاء من شرفة عقار بقرية بقبولة بدائرة المركز، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وضبط صاحب العقار وسؤاله.



وبسؤال المصابين وشهود عيان الحادث وسرعة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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