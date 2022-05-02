عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يؤدي صلاة العيد في مسجد السيد البدوي بطنطا.. صور

شاهد .. محافظ الغربية
شاهد .. محافظ الغربية يؤدي صلاة العيد بالسيد البدوي بطنطا ..

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، اللواء أحمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا ، العميد محمد منصور المستشار العسكري، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ الغربية: صرف مكافأة لممرضات حادث إبشواي


وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطره على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

وعقب الصلاة  تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة، كما استقبل المحافظ المهنئين بمكتبه بديوان عام المحافظة.

IMG-20220502-WA0003
IMG-20220502-WA0003
IMG-20220502-WA0002
IMG-20220502-WA0002
IMG-20220502-WA0001
IMG-20220502-WA0001
محافظ الغربية الغربية العيد الصلاة الدكتور طارق رحمي القيادات التنفيذية السيد البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد وسننها.. و موعد صلاة عيد الفطر وصيغة تكبيرات العيد

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات .. دار الإفتاء تحدد التوقيت الشرعي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

موضوعات متعلقة

ضبط 16 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملات بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يكرم أهالي وأسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية

بعد صلاة عيد الفطر .. الملائكة تنادي المصلين وتبشرهم بـ 3 هدايا ربانية

حكم صلاة العيد لمن ترك الخطبة وانصرف.. هل صلاته صحيحة؟

الأسرة الخامسة فتحت الطريق.. لماذا ارتبط الفسيخ بعيد الفطر عند المصريين؟

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 2-5-2022

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقد إيهاب جلال لـ بعد العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تتبعهم للإعصار.. 3 شباب أمريكان يلقون حتفهم بطريقة مأساوية

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

اكتشفتها بديعة مصابني.. هل هربت الراقصة كيتي بعد اتهام رفعت الجمال لها بالجاسوسية؟

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ