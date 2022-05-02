محافظ الغربية يؤدي صلاة العيد في مسجد السيد البدوي بطنطا.. صور

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، اللواء أحمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا ، العميد محمد منصور المستشار العسكري، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطره على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة، كما استقبل المحافظ المهنئين بمكتبه بديوان عام المحافظة.

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