محافظ الغربية: صرف مكافأة لممرضات حادث إبشواي

رحمي خلال الزيارة: توفير وسيلة مواصلات وصرف مكافأة مالية للممرضات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بزيارة 8 من ممرضات الفترة المسائية بمستشفى قطور المركزي واللاتي تعرضن لحادث انقلاب ميكروباص في مصرف إبشواي أثناء ذهابهن لتأدية عملهن بالمستشفى، حيث علم المحافظ بالحادثة وعلى الفور وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات حتى تماثلهن للشفاء.



وخلال الزيارة أعرب المحافظ عن سعادته بخروجهن من الحادث بسلام ، مؤكدا على دعمه الكامل لهن ولجميع أفراد الجيش الأبيض ، موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير وسيلة مواصلات لنقلهن إلى العمل مع صرف مكافأة لهن عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، وأختتم الزيارة بتوزيع الهدايا بمناسبة العيد ، ومن جانبهم أعربت الممرضات عن سعادتهن بحضور المحافظ وحرصه على الاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم أول بأول .



رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، اللواء محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة قطور والصحفي هاني حسين.

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