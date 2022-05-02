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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي خلال الزيارة: توفير وسيلة مواصلات وصرف مكافأة مالية للممرضات

محافظ الغربية: صرف مكافأة لممرضات حادث إبشواي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بزيارة 8 من ممرضات الفترة المسائية بمستشفى قطور المركزي واللاتي تعرضن لحادث انقلاب ميكروباص في مصرف إبشواي أثناء ذهابهن لتأدية عملهن بالمستشفى، حيث علم المحافظ بالحادثة وعلى الفور وجه وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات حتى تماثلهن للشفاء. 

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وخلال الزيارة أعرب المحافظ عن سعادته بخروجهن من الحادث بسلام ، مؤكدا على دعمه الكامل لهن ولجميع أفراد الجيش الأبيض ، موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير وسيلة مواصلات لنقلهن إلى العمل مع صرف مكافأة لهن عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، وأختتم الزيارة بتوزيع الهدايا بمناسبة العيد ، ومن جانبهم أعربت الممرضات عن سعادتهن بحضور المحافظ وحرصه على الاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم أول بأول . 

جولة صباحية لمحافظ الغربية للاطمئنان على جاهزية الشوارع لاستقبال المواطنين في العيد


رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، اللواء محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة قطور والصحفي هاني حسين.

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الغربية محافظ الغربية وزارة الصحة المواطنين الجيش الابيض حادث انقلاب ميكروباص ممرضات مستشفى قطور

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