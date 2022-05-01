محافظ الغربية: حملات مكبرة والدفع بسيارات الرش لمواجهة انتشار الحشرات والبعوض

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، مساعديه بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة ومسئولي الإدارات الصحية لشن حملات مكبرة والدفع بسيارات الرش لمواجهة انتشار الحشرات والبعوض بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.



من جانبها قامت الإدارة الصحية بالسنطة برئاسة الدكتورة محاسن المليجي بشن حملة بالسيارات بشوارع المدينة والقرى تباعا .

وأشاد محافظ الغربية بتعاون منظومتي المحليات والصحة والذي يعمل علي تحقيق التعاون الكامل من أجل خدمة المواطن والحفاظ علي صحته وحياه أبناءها وذويه بالشارع وداخل المنزل .



في الوقت نفسه سادت حالة من الغضب الشديد بين الألاف من الاهالي إثر انتشار الناموس والحشرات بكثافة تزامنا مع بدء حلول شهور فصل الصيف وسط غياب دور مسئولي الإدارات الصحية في مواجهة تلك الظاهرة حفاظا علي أرواح وحياة المواطنين .



ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج تحت عنوان "الناموس مص دمنا " من خلال النشر عير صفحات الجروبات الاجتماعية وغرفة وصفحات شكاوي المواطنين بمجلس الوزراء وديوان محافظة الغربية للمناشدة بعودة سيارات رش الأدخنة والمبيدات للحد من انتشار كميات البعوض والناموس التي شاع إنتشارها بعدد من القري ومناطق سكنية قريبة من ضفاف ترع ومصارف مياه نهر النيل بمراكز المحافظة .

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