رفضت الرجوع له.. الداخلية تضبط شخصا اعتدى على طليقته وهددها بالسكين في الغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات بالغربية للاعتداء بالضرب من قِبل طليقها لرفضها الرجوع له.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من (عاملة بمكتب لبيع الأثاثات المكتبية - مقيمة بدائرة المركز) باتهامها لطليقها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "كدمات بالذراعين والوجه" والتلويح بسلاح أبيض "سكين " كانت بحوزته حال تواجدها بمحل عملها، وعللت ذلك لوجود قضايا نفقة بينهما منظورة أمام القضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور والأداة المستخدمة.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة للخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

