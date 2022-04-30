مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار بالضفة الغربية

أعلنت إسرائيل مقتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع تويتر "وصل مشتبه بهما في سيارة إلى مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس أمن عند نقطة حراسة عند مدخل المدينة وفرا من المكان".

وأشار إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "شاباك"، ومن خلال تنسيق الجهود الاستخبارية، يقومون في الأثناء بملاحقة المشتبه بهما، في قتل حارس اسرائيلي وتم إغلاق جميع المحاور في المنطقة.

فيما قالت قناة "كان" الرسمية، إن السلطات الصحية الإسرائيلية أعلنت وفاة حارس أمن إسرائيلي (23 عاما) متأثرا بإصابته.

بينما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن منفذي العملية فرا تجاه الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن أحد المسلحين أطلق النار من بندقية طراز كارل جوستاف، ونزل الآخر من السيارة وحاول طعن الحارس.

الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق

وقالت وسائل إعلام عبريةإن الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق الواصل بين مدينة سلفيت وقرى غرب المدينة بالضفة الغربية، بعد مقتل مستوطن في المكان.