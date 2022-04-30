عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار بالضفة الغربية

مقتل حارس أمن إسرائيلي
مقتل حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار بالضفة الغربية

أعلنت إسرائيل مقتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على حسابه بموقع تويتر "وصل مشتبه بهما في سيارة إلى مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس أمن عند نقطة حراسة عند مدخل المدينة وفرا من المكان".

مفاجأة.. سفير إسرائيلي سابق يقاتل مع المرتزقة في أوكرانيا

إصابة إسرائيلي جراء تحطم طائرة في مستوطنة سديروت

وأشار إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "شاباك"، ومن خلال تنسيق الجهود الاستخبارية، يقومون في الأثناء بملاحقة المشتبه بهما، في قتل حارس اسرائيلي وتم إغلاق جميع المحاور في المنطقة.

فيما قالت قناة "كان" الرسمية،  إن السلطات الصحية الإسرائيلية أعلنت وفاة حارس أمن إسرائيلي (23 عاما) متأثرا بإصابته.

بينما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن منفذي العملية فرا تجاه الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن أحد المسلحين أطلق النار من بندقية طراز كارل جوستاف، ونزل الآخر من السيارة وحاول طعن الحارس.

الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق

وقالت وسائل إعلام عبريةإن الجيش الإسرائيلي أغلق الطريق الواصل بين مدينة سلفيت وقرى غرب المدينة بالضفة الغربية، بعد مقتل مستوطن في المكان.

حارس حارس امن اسرائيلي الضفة الغربية إسرائيل الجيش الإسرائيلي الضفة اطلاق نار الضفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

أغلقت المقر والاستديوهات كليًا .. تركيا تطرد قناة مكملين الإخوانية

موضوعات متعلقة

مخاوف حرب جديدة.. إسرائيل تدعو رعاياها في مولدوفا لمغادرتها فورا

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية استطلاع جوية بطائرات مسيرة فوق إسرائيل

ترشيحاتنا

القومي للبحوث: يجب التدرج قبل العودة للنمط الغذائي الطبيعي خلال أيام العيد

أحمد سامي : كنا الأفضل أمام فاركو والمربع الذهبي طموح سموحة

أمريكا تطالب سلطات إثيوبيا بإعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي

شاومي تعلن عن هاتف بوكو المتطور Poco M4 5G.. سعر ومواصفات

شيفروليه سيلفرادو الكهربائية تخطف الأنظار من جديد.. فيديو

أدعية ليلة القدر .. 36 دعوة جامعة في قيام التاسع والعشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

فيديو

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ